- Eveniment important pentru cercetatorii din domeniul fiziologiei plantelor și ecologiei vegetale. Prof.univ.dr. Ulo Niinemets a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Universitații „Aurel Vlaicu” Arad. „Onoram personalitatea academicianului Ulo Niinemets, un cercetator de varf in domeniul…

- Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Centrul de cercetare „Serge Moscovici”, IARSIC-ESSACHESS-CORHIS și Universitatea Paul Valery Montpellier, Franța organizeaza a patra editie a Conferintei Internationale COMSYMBOL, la Complexul Universitar M (Micalaca, zona III), in perioada 8 - 9 noiembrie 2018.…

- Un protocol de parteneriat intre Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad și Federația Romana de Handbal (FRH) a fost semnat marți, la sediul UAV. Acesta deschide calea unor noi colaborari intre federație și universitate și presupune realizarea de programe și proiecte sportive, educaționale și de cercetare…

- La Muzeul Național al Literaturii Romane din București a avut loc cea de a II-a ediție a Congresului de Gastronomie și Vin. Invitați de seama, specialiști in gastronomie și vinificație, au participat la dezbaterile privind clasificarea unitaților de alimentație publica și cele despre identitatea gastronomica…

- Piata Avram Iancu din Arad a gazduit astazi un ceremonial militar si religios dedicat memoriei eroilor de la Paulis. Garda de onoare l-a intampinat pe ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care s-a alaturat apoi reprezentantilor autoritatilor locale si judetene pentru a asista la slujba de pomenire…

- Joi, 13 septembrie, la Arad au demarat lucrarile conferintei internationale „International Workshop on Soft Computing Applications”. Cercetatori si specialisti din nu mai putin de 15 tari vor discuta la Arad despre ultimele descoperiri din domeniu. SOFA 2018 este co-organizata de Universitatea „Aurel…

- Un accident rutier grav a avut loc luni seara, cu cateva minute inainte de miezul noptii la Nadlac. La iesirea de pe autostrada A 1, la Nadlac, doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Un tanar de 26 de ani, din Nadlac a condus pe DN 7, la coborarea de pe A 1 spre orasul Nadlac, a […] The post Doua masini…

- In sedinta de astazi, Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare privind transmiterea fostului sediu al Bancii Nationale a Romaniei, filiala Arad in administrarea Universitatii „Aurel Vlaicu“ din Arad. Hotararea a fost adoptata in urma demersurilor realizate de senatorul Mihai Fifor și deputații Dorel Caprar,…