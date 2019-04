Stiri pe aceeasi tema

- Formatia CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Sepsi Sfantu Gheorghe, intr-un meci din etapa a sasea a play-off-ului Ligii I, informeaza News.ro.Citește și: Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record: este primul jucator care a caștigat Premier League, LaLiga si…

- Internationalul portughez Cristiano Ronaldo a devenit, sambata, primul jucator care a castigat titlul in Anglia, Spania si Italia, informeaza News.ro.Citește și: Capitanul echipei de Fed Cup a Frantei: 'Per total 1-1 este un scor logic pentru finalul acestei prime zile' Ronaldo a obtinut…

- Juventus o va intalni, astazi, in deplasare, pe Cagliari, de la ora 22:00, in etapa cu numarul 30 din Serie A. Partida va fi in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI cele mai importante statistici „La Vecchia Signora" este liderul absolut in Serie A, cu 78 de puncte.…

- Internationalul roman Florin Andone a adus sambata victoria lui Brighton, inscriind unicul gol al meciului de acasa cu ultima clasata, Huddersfield, din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al Angliei.

- Internationalul roman Florin Andone a adus sambata victoria lui Brighton, inscriind unicul gol al meciului de acasa cu lanterna rosie Huddersfield, din etapa a 29-a a campionatului de fotbal al...

- Gruparea din Hexagon pentru care evolueaza in acest moment portarul Ciprian Tatarușanu a decis sa retraga tricoul cu numarul 9, purtat ultima oara de Emiliano Sala. Anunțul a fost facut pe Twitter de gruparea din Ligue 1. De acum incolo, nimeni nu va mai putea avea pe spate acest numar. Argentinianul…

- A fost zi de etapa de campionat, fie de runda in Cupa, miercuri, in intrecerile europene. In Italia, Anglia și Spania s-au inregistrat cateva rezultate greu de pronosticat. Anglia, campionat, etapa a 24-a AFC Bournemouth - Chelsea 4-0 Din septembrie 1996, londonezii n-au mai pierdut la o diferența de…

- Vlad Dragomir (19 ani), pustiul care a lasat Arsenal pentru Perugia, este monitorizat de Benfica, anunta Sport.ro. Conform sursei citate, scouterii lusitanilor l-au urmarit la lucru pe Dragomir la ultimul joc din Serie B. Nu este pentru prima oara cand lusitanii isi indreapta privirea spre…