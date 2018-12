Dupa saptamani in care presa a speculat relatia tensionata dintre cuplurile regale, Ducii de Cambridge si Ducii de Sussex au incercat sa puna capat zvonurilor si au mers impreuna la slujba de Craciun. Totusi, o filmare in care este surprins momentul in care Printul William pare ca isi ignora cumnata este intens dezbatut in mediul online.