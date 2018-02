Stiri pe aceeasi tema

- Diana Belbita face spectacol la “Exatlon”, iar noi va prezentam cine este primul barbat care i-a ajuns la inima “printesei razboinice”. Numele lui este Catalin Casaru si este campion national MMA. Originar din Braila, sportivul a avut o relatie cu bruneta, pe vremea cand aceasta facea primii pasi in…

- Conform tradiției britanice, toți membrii Casei Regale britanice primesc nume și titluri adiționale atunci cand se casatoresc, dar și atunci cand unii dintre ei urca in rang, oferindu-le și celor apropiați titulaturi superioare. La fel se va intampla și cu Kate Middleton, atunci cand Prințul…

- Soprana Valentina Nafornița, ieri, dupa 5 ani, a cintat la deschiderea Wiener Opernball la Opera de Stat din Viena. Artista a stralucit la propriu intr-o rochie maxi de culoare albastra. „Ce noapte, ce vis!”, a scris soprana pe Facebook. Și sora sa, Lidia, s-a aratat mindra de Valentina și, totodata,…

- Indragostiții care se pregatesc in acest an pentru cel mai important eveniment al vieții lor in doi sunt așteptați in acest week-end, la Iulius Mall. Aici se va desfașura Targul de Nunți Bucovina, organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava, in colaborare cu Iulius Mall. Daca sunteți indragostiți…

- Moștenitorul grupului Samsung, Jay Y. Lee, a ieșit din inchisoare, dupa ce o instanța i-a suspendat condamnarea la inchisoare pentru corupție, scrie Reuters . Acesta i-a transformat pedeapsa in una cu suspendare, avand acum termen de probațiune de patru ani. Inițial, acesta fusese condamnat la 5 ani…

- Astazi este o zi neagra pentru Monica Gabor! Aflata la mii de kilometri distanta de Romania, iubita lui miliardarului chinez Mr. Pink, vedeta a dezvaluit una dintre dramele care i-au sfasiat sufletul pentru totdeauna. In mesajul facut public, modelul a marturisit ca trecerea timpului nu ii vindeca ranile,…

- Diana Belbita scrie istorie in competitia Exatlon, unde bifeaza reusita dupa reusita. Cu toate acestea, putini stiu ce sacrificii a facut bruneta. Ca sa ajunga sportiv de performanta, luptator in cusca, „Printesa razboinica” a trebuit sa isi depaseasca conditia, sa paraseasca oras natal si sa munceasca…

- Mihai Tudose, un politician rudimentar, cu un limbaj, de multe ori, deplasat gasise sa se lupte cu Familia Regala pentru a-i atrage pe comuniști. Daca il interesa altceva in afara de propriul interes, nu il lasa pe Shinzo Ab, premierul Japoniei, cu ochii in soare cand a venit in țara noastra.…

- Ea este mostenitoarea tronului Spaniei! Are doar 12 ani! In Spania a avut loc recent o ceremonie foarte importanta pentru viitorul monarhiei din peninsula. Leonor de Borbon y Ortiz, fiica cea mare a regelui Spaniei, Felipe al VI-lea, si a reginei Letizia, a fost decorata cu Toison d’Or, cel mai inalt…

- In 1981, Diana Spencer devenea soția Prințului Charles al Marii Britanii, caștigand titlul de Prințesa de Wales. Insa, puțini știu ca inainte sa puna ochii pe cea care avea sa-i devina prima soție, Charles a avut o relație de doi ani cu sora acesteia, Lady Sarah Spencer. Charles, la prima intalnire…

- Actrita americana Meghan Markle va primi dupa casatoria cu printul Harry al Marii Britanii, programata pe 19 mai, numele de familie Mountbatten-Windsor si, cel mai probabil, un titlu de ducesa, potrivit presei internationale.

- In cadrul cursurilor sale, Maria Pauna, prințesa sprancenelor, iși propune sa le invețe pe fete cum sa fie sigure pe ele și cum sa-și schimbe viața atunci cand au mare nevoie de așa ceva.

- Keo nu a mai avut rabdare si a facut publica prima poza cu fetita lui si a lui Misty, care a venit pe lume in mare secret. Artistul a dezvaluit si ce nume special au ales pentru micuta lor.

- Magazinul de lux Harrods, situat in centrul Londrei, a anuntat sambata ca va inlatura din incinta sa o statuie care o reprezinta pe printesa Diana si pe fostul partener de viata, Dodi Al-Fayed, care va fi transportata in una dintre resedintele fostului proprietar al creatiei artistice, Mohamed Al-Fayed,…

- Sa aruncam o privire aleatoare peste cateva comentarii (reale) ale unor fete la fotografiile altor fete. Universalitatea replicilor face inutila mentionarea sursei (numele sunt inventate): „Esti superba, Luiza” (cu raspunsul „Multumesc, Corina, esti o dulce”); „Printesa mea” (cu raspunsul „Miss u, Georgiana.…

- Principesa Ileana, fiica regelui Ferdinand si a reginei Maria,a fost considerata cea mai frumoasa prințesa a Romaniei. Aceasta a avut o poveste de viața incredibila. Principesa Ileana, de o frumusețe rapitoare, a fost prima femeie captan de cursa lunga, s-a maritat de doua ori, dupa care a ajuns stareța…

- Campionul britanic de Formula 1, Lewis Hamilton, si-a cerut scuze, marti, pentru criticile adresate nepotului sau deghizat de Craciun in printesa si a declarat ca regreta faptul ca s-a enervat si a comis o ''eroare de judecata", informeaza miercuri AFP. Cvadruplul campion mondial…

- Scandaluri, muzica si live pe Facebook. Discutiile au ajuns in aceste zile la un nou nivel in Parlamentul Romaniei. In timp ce liderii USR acuza Puterea ca obstructioneaza dreptul alesilor Opozitiei, de cealalta parte liderii PSD-ALDE sustin ca circul a fost adus de USR in Parlament.

- Dupa moartea printesei Diana, Camilla, Ducesa de Cornwall, a devenit a doua sotie a Printului Charles al Regatului Unit. Detine titlurile de Printesa de Wales, Ducesa de Cornwall, Ducesa de Rothesay si Contesa de Chester.

- A devenit cunoscuta in urma manelelor pe care le canta, dar a captat atentia oamenilor dupa ce si-a aratat talentul la X Factor. Loredana Anghelache, pe numele de scena Printesa de Aur, s-a schimbat radical dupa show-ul de la Antena 1.

- Are doar doi ani și jumatate, dar se simte in largul ei in aer liber. Adora natura și e fascinata de animale, mici și mari. Pentru ca e dulce, voioasa și convingatoare, ajutoarele lui Moș Craciun o includ pe Lista copiilor cuminți din Romania 2017

- Scene tulburatoare la inmormantarea Alinei Ciucu, tanara omorata la metrou, de Magdalena Serban. Astazi, fata de 25 de ani este condusa pe ultimul drum, in satul natal, Listeava, judetul Dolj, de peste 200 de persoane, dar si de familia adoptiva care este daramata de durere.

- Este celebru mai mult pentru prestațiile sale de Don Juan decat pentru cele din teren, deși talent de fotbalist are cu carul. Dar, probabil, orbit de frumusețea femeilor cu care s-a iubit, barbatul cu pricina a parut mai preocupat de evenimentele mondene decat de fotbal. Dar, oricum ar fi, acum, a dat…

- Fosta iubita a lui Adrian Cristea, despre cea mai dureroasa perioada. Maria Pauna a vorbit pentru prima data despre divorțul de soțul ei și a recunoscut ca a apelat la ajutorul unui psiholog. „Prințesa sprancenelor”, care a trait o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Adi Cristea, a vorbit despre o…

- Ian Rank-Broadley, care a realizat efigia reginei ce apare pe monedele britanice și din Commonwealth din 1998, este cel care va realiza statuia. Aceasta nu va fi dezvelita decat anul viitor. "Ian este un sculptor extrem de talentat și știm ca va crea un omagiu adecvat și durabil pentru mama…

- Pe umerii lui Meghan Markle se afla o mare responsabilitate in acest moment, deoarece presa este cu ochii ațintiți și obiectivul fixat pe fiecare pas pe care-l face logodnica Prințului Harry. Cu toate ca este obișnuita cu ieșirile in public și cu acordarea interviurilor in calitate de actrița, de cand…

- In familia nobiliara Bathory, care a dat multi principi ai Transilvaniei, se nastea in 1594, frumoasa Anna Bathory. Despre prințesa, se spunea ca e irezistibila, fermecatoare, dar totodata, pasionata de magia neagra. Tocmai din aceasta cauza, ar fi fost denumita „femeia-vampir“ si „tarfa criminala a…

- Ticy, primul iubit al Denisei Raducu, pare sa fi trecut peste moartea fulgeratoare a artistei. De curand, artistul a devenit tata și de atunci posteaza numai poze cu bebelușul pe contul sau de Facebook. Micuțul i-a readus zambetul pe buze artistului.

- Politistii din Alba Iulia au depistat si retinut o femeie de 29 de ani, la scurt timp dupa ce ar fi furat doua portmonee dintr-o institutie de invatamant din municipiu. Se pare ca tanara este banuita si de alte doua furturi sesizate politiei la sfarsitul lunii noiembrie si in data de 5 decembrie 2017.…

- Unii o știu drept sora mai mica a fostei Prime-Doamne a Americii, Jackie Kennedy, in timp ce alții și-o amintesc pe Caroline Lee Bouvier ca fiind o fosta Prințesa a Poloniei, grație casatoriei cu Prințul Stanislaw Albrecht Radziwill al Poloniei. foto: Getty Images, Pinterest Caroline Lee Bouvoir și…

- Odata cu intrarea in familia regala britanica, Meghan Markle doboara recorduri peste recorduri. Ba ca e cea mai in varsta mireasa regala, ba ca e prima americanca de rasa mixta care se marita c-un prinț. Și cu toate acestea, fosta actrița de 36 de ani nu este chiar deschizatoare de drumuri. Mai sunt…

- Sore, apariție de prințesa la Gala Elle Style Awards 2017 . Artista a purtat o ținuta demna de covorul roșu, reușind sa atraga toate privirile. Caștigatorii Galei Elle Style Awards 2017 Sore a purtat un sacou alb, cu pantaloni, iar accesoriul de baza a fost trena de culoare roz, din voal, prinsa de…

- Catalin Tira, fostul iubit fotbalist al Andei Adam, se pregateste de nunta, dupa numai cateva luni de relatie cu ”Printesa telefoanelor”. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are primele imagini cu inelul de logodna primit de Alexandra Mirea de la atacantul lui Juventus Bucuresti, echipa nou promovata…

- Intrarea lui Meghan Markle in familia Windsor ofera un suflu nou casei regale britanice, intrucat ea reprezinta pentru aceasta familie o tripla revoluție, avand in vedere ca este actrița, o femeie divorțata și pe jumatate afro-americana, relateaza ediția online a ziarului spaniol ABC. Deși…

- Cine nu-și dorește sa fie Prințesa, sa poarte ținute spectaculoase și bijuterii prețioase? Insa statutul regal nu presupune doar atat, ci și un set de reguli de la care Kate Middleton, Regina Marii Britanii și, mai nou, Meghan Markle nu trebuie sa se abata. Iata care sunt! Poșeta are un rol bine stabilit…

- Printul Harry si Meghan Markle si-au anuntat oficial logodna. Cei doi se vor casatori in primavara, iar actrita americana va primi titlul de printesa sau ducesa de Sussex. La sedinta foto oficiala de luni, Meghan Markle si-a etalat inelul de logodna, realiat dupa un desing special conceput de printul…

- Prințul Harry a marturisit ca s-a indragostit de actrița americana Meghan Markle "la prima vedere", cu prilejul unei ședințe foto desfașurate luni la Londra, dupa anunțul privind casatoria lor in 2018, relateaza AFP.

- Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni soț și soție in primavara anului viitor. Acum, cei doi și-au anunțat logodna și au aparut in public pentru prima oara de la marele anunț. A fost ocazia pentru ca actrița sa-și arate inelul de logodna primit din partea viitorului ei soț. Prințul Harry nu a oferit…

- O mama din Marea Britanie cere ca “Frumoasa din Padurea Adormita” sa fie interzisa la clasele primare din cauza ca printul o saruta pe printesa fara acordul ei si promoveaza “un comportament neadecvat”, relateaza Telegraph .

- Orice noua apariție a ducesei insarcinate este un eveniment. Iar cea de azi, in care o Kate insarcinata in patru luni și-a insoțit soțul, pe Prințul William, la o fabrica Jaguar din Birmingham, nu a fost mai prejos. Ducesa in varsta de 35 de ani și-a facut apariția intr-o haina neagra și sobra de la…

- Numele Anei Báthory, sora principelui Gabriel Báthory al Transilvaniei, a fost asociat cu magia neagra si cu practica îmbaierii în sânge de fecioare cu scopul de a-si pastra vesnic tineretea.