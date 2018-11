VIDEO: Primul SUV creat de Rolls-Royce a debutat in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un teren de 11.500 de metri patrati de pe Calea Lugojului din Timisoara aflat in proprietatea Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii din Romania (CNAIR) este scos la licitatie de un executor judecatoresc, la cererea Mirelei Stanca, sotia lui Ionelas Carpaci, aflat in inchisoare pentru…

- Intre 25 și 27 octombrie 2018 s-a desfașurat „Jocul de strategie: Politica locala” organizat de catre Fundația Friedrich Ebert Romania la care au participat liceeni din Aiud. Aceasta este o metoda de educație politica prin care stimuleaza participarea la luarea deciziilor in comunitate. O echipa de…

- Voucherele de vacanța au dat speranțe multor agenți din turism ca romanii vor simți iarași dorința de a calatori și petrece timpul liber in Romania. Pentru a nu lasa acest trend sa se raceasca, hotelierii și proprietarii de pensiuni au creat un nou tip de pachet turistic, la preț fix, de 1450 lei.…

- Amazon a dezvaluit o serie de noi dispozitive electronice de la Echo, care vor fi lansate, inclusiv un cuptor cu microunde care va funcționa prin comenzi vocale. Amazon cumpara PillPack, un distribuitor online de medicamente, cu un miliard de dolari Jeff Bezos a ajuns la o avere de 150 de miliarde de…

- Reprezentativa de fotbal pe plaja a Romaniei a surclasat Bulgaria cu scorul de 6-1, joi, in primul meci al grupei din care face parte pentru promovarea in Divizia A, primul esalon continental, in turneul de la Alghero (Italia)

- Romania este campioana Europei la scumpirea benzinei in acest an. Pretul la pompa a crescut cu aproape 11 la suta de la sfarsitul anului. SI daca pana acum parea mai avantajoasa motorina si aici avem o scumpire de 9 procente. Si vestile nu sunt bune nici pentru perioada urmatoare. Specialistii anunta…

- O aplicație cu rol informativ va fi achiziționata curand de Consiliul Concurenței. “Monitorul prețurilor” va fi un comparator online de prețuri și va include date cu privire la peste un milion de produse alimentare si carburanti auto, a declarat pentru Agerpres Bogdan Chiritoiu, presedintele autoritatii…

- Mii de romani promit sa vina la nunta fiului liderului PSD Liviu Dragnea, care va avea loc duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Bucuresti. Comunitatea ”Luptam pentru Romania” a creat un eveniment pe Facebook la care isi confirma participarea tot ...