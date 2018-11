Stiri pe aceeasi tema

- Citeva sute de migranti care au plecat acum o luna din Honduras au ajuns miercuri la granita dintre Mexic si Statele Unite, iar multe alte sute sunt inca pe drum, in timp ce presedintele american Donald Trump a trimis mii de militari pentru a apara frontiera.

- Sute de migranți din America Centrala care intenționeaza sa ceara azil in Statele Unite au ajuns astazi in Mexic, timp in care armata americana a pus sarma ghimpata și a ridicat baricade ca masuri de securitate, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters."Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!"…

- Caravana migranților din America Centrala avanseaza spre Statele Unite, in pofida avertizarilor lui Donald Trump. Sunt peste 5000 de oameni pe traseu. Unii au intrat ilegal in Mexic și iși continua marșul istovitor prin soare.

