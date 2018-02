Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta perioada, Radu Valcan se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns.

- Mirela Vaida s-a desparțit de emisiunea ”Acces Direct” la finalul anului trecut, atunci cand titulara de drept a postului, Simona Gherghe, a revenit. Vineri, surpriza in platou: Vaida și-a facut, din nou, apariția. Nu pentru a prezenta emisiunea, insa, ci ca invitat. Mirela Vaida a fost intampinata…

Opel dezvaluie primele imagini cu noul Combo Life, autovehicul de familie care a ajuns la a cincea generatie.

- Indragita prezentatoare tv Mirela Vaida revine pe micile ecrane incepand de luni, 26 februarie, de la ora 14.00, cand ii va intampina pe telespectatori din platoul emisiunii ”Totul pentru dragoste”.

- SpaceX a reușit sa lanseze cu succes racheta Falcon Heavy, considerata cea mai puternica racheta din lume, la bordul careia se afla și o mașina Tesla Roadster creata de Elon Musk. Un telescop robotizat de la Observatorul Tenagra, Arizona, a surprins imagini cu uimitoarea mașina Tesla…

- Mercedes a publicat primele imagini oficiale cu viitorul AMG GT. In fotografii vedem cum rivalul lui Porsche Panamera este camuflat. Debutul oficial va avea loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- Mirela Vaida se intoarce luna aceasta “pe sticla”, la Antena 1, cu o emisiune nou nouța despre dragoste, prezentatoarea TV incercand sa rezolve, alaturi de o armata de specialiști, problemele sentimentale ale protagoniștilor. Cu aceasta ocazie, am luat-o la intrebari pe amfitrioana despre propria poveste…

- Au aparut primele imagini cu avionul israelian doborat de sirieni. Situatia este extrem de grava, iar totul poate degenera intr-un razboi in toata regula. Armata israeliana a anunțat deja lansarea unui atac „de mare anvergura” in Siria, sambata dimineața.Mai multe detalii aici: A inceput RAZBOIUL:…

- Hyundai Motor a dezvaluit primele imagini oficiale si primele informatii mai detaliate despre noua generatie a SUV-ului Santa Fe. Marea noutate este ca automobilul are un design absolut nou la exterior, insa interiorul a fost facut, dupa cum era de asteptat, in stilul ultimelor modele din gama (am fi…

- "Vedeta populara", talent show-ul de folclor in care oamenii de rand pot deveni interpreti celebri de muzica populara, continua si in 2018 la Televiziunea Romana. Sambata s-au desfasurat la Cluj-Napoca primele preselectii pentru cel de-al doilea sezon.

- Clipe grele pentru unul dintre parlamentarii minoritaților chiar in ziua in care s-a dat votul de investitura guvernului Viorica Dancila. Varujan Pambuccian, liderul aleșilor minoritaților, a avut mari probleme. I s-a facut rau și a trebuit sa fie ajutat de colegi pentru a parasi sala de plen.Mai…

- Mirela Vaida, fosta prezentatoarea a reality show-urilor „Mireasa pentru Fiul meu”, „2K1” și inlocuitoarea Simonei Gherghe pentru o perioada la „Acces Direct”, va prezenta o noua emisiune la Antena 1. Dupa ce o lunga perioada de timp au aparut mai multe ipoteze despre proiectele de televiziune in care…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm.

- Jandarmeria Capitalei anunta ca a identificat jandarmul care a fost filmat sambata seara cand lovea manifestantii din Piata Universitatii, urmand ca, in baza anchetei interne, sa fie stabilite cauzele care au dus la acest comportament.

- Roxana Ciuhulescu a anunțat acum cateva luni ca a divorțatde soțul ei, dupa o relație pe cat de lunga, pe atat de discreta. Acum insa, vedeta este implicata intr-o noua relație și, weekendul acesta, femeia cu cele mai lungi picioare din Romania s-a șiafișat cu barbatul pe care il iubește.

- Cantaretul Enrique Iglesias si Anna Kournikova au devenit parinti. Fosta jucatoare de tenis, in varsta de 36 de ani, a nascut gemeni, un baiat si o fata. Cei doi copii, Nicholas and Lucy, au venit pe lume la mijlocul lunii decembrie, in Miami, Florida.

- Staff-ul lui Dinamo a aterizat in aceasta seara in Cipru, acolo unde Dinamo va efectua in urmatoarele doua saptamani unicul cantonament al acestei pauze competiționale. Elevii lui Miriuța au sosit pe aeroport cu zambetul pe buze, declarandu-se extrem de optimiști cu privire la viitorul echipei: "Suntem…

- Dupa ce s-a aflat ca Mirela Vaida va reveni la Antena 1 cu o emisiune de succes, vedeta a primit o multime de felicitari si intrebari. Cum numarul mesajelor era prea mare, prezentatoarea TV a facut public un anunt prin care a negat faptul ca reality-show-ul matrimonial "Mireasa pentru fiul meu" va incepe…

- Simona Halep incepe Australian Open 2018 din pozitia de cap de serie numarul 1, statul care o obliga la performanta la aceasta editie a turneului. Dupa victoria din China, de la Shenzen, Simona a plecat spre Melbourne, unde incearca sa se acomodeze cu vara australa, torida si in acest an. Miercuri…

- Mai sunt cateva zile si se implineste o luna de la ziua in care romanii si-au condus pe ultimul drum Regele. Primele imagini cu locul de veci al Majestatii Sale au aparut public, desi nimeni nu are voie sa viziteze capela in care se afla cavoul acestuia.

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Indragita prezentatoare Simona Gherghe a revenit la emisiunea “Acces Direct”, dupa o pauza de noua luni. Chiar daca s-a dezlipit cu greu de fetița sa, Ana Georgia, prezentatoarea abia aștepta intalnirea cu telespectatorii care o admira atat de mult.

- In octombrie anul trecut, Dana Grecu a divortat de tatal copiilor ei. Actele au fost semnate la notar si s-au despartit pe cale amiabila. Abia in urma cu cateva zile, jurnalista a facut anuntul socant, in cadrul emisiunii lui Mihai Gadea. Ea le-a spus telespectatorilor ca o cheama Dana Cheara, fara…

- Daca pana acum Gina Pistol (36 de ani) si Smiley (34 de ani) se fereau cat puteau de mult sa-si recunoasca iubirea, de Revelion, la Sibiu, acolo unde artistul a sustinut un concert, cei doi si-au dat iubirea pe fata. Gina Pistol s-a intors recent din Asia, unde a filmat pentru noua emisiune Asia Express,…

- Gheorghe Gheorghiu a revenit in Romania la mai putin de o luna de la scandalul cu fosta iubita, Mariana Calfa. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu artistul care s-a intors din Canada, ca sa faca sarbatorile acasa. (CITESTE SI: DECLARATII IN EXCLUSIVITATE. N-a mai suportat acuzatiile…

- Este știrea bomba a zilei! Laura Cosoi este insarcinata in 12 saptamani și va deveni mama pentru prima data in anul 2018. Astazi, Laura Cosoi a plecat cu Cosmin, soțul ei, in vacanța pentru a sarbatori probabil acest eveniment fericit din viața lor. Dupa o lunga asteptare, artista este cu zambetul pe…

- Mirela Vaida a facut un anunt emotionat la finalul emisiunii "Acces Direct". Aceasta le-a urat romanilor Sarbatori fericite si le-a promis ca se vor revedea in cadrul unei editii speciale, marti.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Este zi de doliu pentru intreaga țara! Mirela Vaida este foarte afectata de moartea Regelui Mihai, așa ca ține cu strictețe prima zi de doliu național. Prezentatoarea TV s-a imbracat in negru in cadrul emisiunii "Acces Direct" și a spus cateva cuvinte cu privire la Majestatea Sa Defuncta.

- Alina Ciucu avea 25 de ani si locuia de cativa ani la Bucuresti. Aseara, Magdalena Serban, dupa un acces de furie, a impins-o pe sinele de la metrou! Toata Romania este in stare de soc!Alina Ciucu lucra la un restaurant din Capitala. "Era o fata minunata, era cuminte. Ultima oara…

- Alina Ciucu, tanara ucisa de o femeie de 36 de ani la metrou, era din localitatea Ostroveni, judetul Dolj, dar se mutase de cativa ani la Bucuresti, unde locuia cu prietenul ei. Femeia de 25 de ani a fost impinsa pe sinele de metrou de Magdalena Serban. Criminala de la metrou a fost arestata, azi dimineata,…

- Mercedes a publicat cateva fotografii cu interiorul noii generații Clasa G, care evidențiaza extinderea spațiului pentru pasageri și introducerea de noi elemente premium pe modelul care va fi lansat in ianuarie.

- Suspecta crimei de la metrou, o femeie in varsta de 36 de ani, a fost retinuta. Au aparut si primele imagini cu aceasta, in timp ce era condusa la audieri. Potrivit unor surse judiciare, ea nu a opus rezistenta cand a fost dusa la Tribunal.

- Diminețile trezite cu fața la cearșaf, posomorate, nu sunt nicio noutate iarna, dar tu fii rabdator și așteapta ca griul cerului sa se risipeasca. Razele de soare care și-au aratat timid fața și au facut lumina peste istoricul oraș de la Alba Iulia intr-o zi de iarna, i-a lasat pe toți fara cuvinte.…

- Primele imagini cu motanul impaiat al Oanei Zavoranu.Vedeta a publicat o fotografie cu Marty, care pare extrem de real. Aceasta a transmis și un mesaj fanilor ei. La doi ani de la decizia de a-si impaia motanul, Oana Zavoranu a decis sa publice imagini cu acesta. Marty este acum alaturi de familia lui.…

- "Domnul Sensiblu", milionarul libanez Roger El Akoury, s-a miscat rapid dupa ce a intrat in posesia unei cladiri istorice, aflata pe Bulevardul Primaverii nr. 15, la doar doua strazi distanta de palatul prezidential al presedintelui Klaus Iohannis! ( VEZI SI: Imagini fabuloase. Avem declaratii exclusive…

- "Licitatia pentru trenuri este in pregatire si ar putea fi lansata in Sistemul Electronic de Achizitii Publice in februarie", spun reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura care au vizitat vineri santierul Magistralei 5, tronsonul Eroilor – Raul Doamnei. Potrivit cerintelor de la licitatia ce urmeaza…

- Dupa ce procurorii au anuntat ca au deschis dosar de urmarire penala din culpa pe numele deputatului PSD de Sibiu, Ioan Terea, reprezentantii USR au facut publica o filmare a momentului in care parlamentarul este oprit in fata trecerii de pietoni de catre protestatari.

- Regele Mihai si Regina Ana au format un intreg si au trait cu demnitate o viata fara pretentii. Un rege tinut departe de tara lui si o printesa renegata de familie pentru ca s-a indragostit de un barbat cu alta religie.

- Au aparut și primele imagini cu agresorul polițistului din Radauți și fotografii de la locul agresiunii. Reamintim ca, un polițist din Suceava se afla in stare grava, dupa ce a fost injunghiat cu o sabie, in zona capului și a brațului, in aceasta dimineața, in timpul unei acțiuni de percheziționare.…

- Ține doar de concurenti și de abilitatile lor sa iși gaseasca transport, cazare și mancare, avand la dispoziție un singur dolar pe zi. Vietnamul se dovedește a fi o destinație mult mai dura decat s-au așteptat cu toții. Este pentru prima oara dupa foarte mulți ani cand temperaturile sunt mult…

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- Au aparut primele imagini cu noua racheta balistica pe care Coreea de Nord o testeaza si despre care Phenianul sustine ca poate atinge orice tinta în Statele Unite. Presa de la Phenian a facut anuntul miercuri, la câteva ore dupa ce liderul nord - coreean Kim Jong Un a ordonat…

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In urma cu doua luni, tanara a anuntat ca este gravida cu sotul ei, Eduard. Acesta a primit vestea cea mare intr-un mod special. A

- Filmarile pentru Asia Express, reality show-ul care incepe in primavara, la Antena 1, sunt in plina desfasurare. Startul competitiei a avut loc in Vietnam. Pentru cele 7 perechi de vedete urmeaza un traseu de aproape 5000 de km pe care trebuie sa il parcurga descurcandu-se singuri cu tot ceea ce tine…

- Filmarile pentru Asia Express, show-ul de aventura pe care Antena 1 il pregatește pentru primavara anului 2018 sunt in plina desfașurare. Startul competiției a avut loc in Vietnam. Pentru cele 7 perechi de vedete urmeaza un traseu de aproape 5000 de km pe care trebuie sa il parcurga descurcandu-se singuri…

- Cel mai periculos locotenent al lui Nutu Camataru a ajuns la spital dupa ce ar fi dorit sa-i aplice o corectie unui notar, care se indrepta spre casa, alaturi de familie. Batausii ar fi ajuns, insa, amandoi pe mana medicilor. A A