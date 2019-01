Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane care au incercat sa intre ilegal in Romania, venind dinspre Serbia, au fost depistate in aceasta dimineața de polițiștii de frontiera. Oamenii legii din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sannicolau Mare i-au surprins pe cei doi la aproximativ 250 de metri de linia de frontiera, in…

- Oamenii legii spun ca au acționat la nivelul intregului județ, in 2018, pentru descurajarea infractorilor. Au fost organizate campanii de informare, acțiuni punctuale și s-a incercat sporirea prezenței oamenilor legii in teren. Reprezentanții IPJ Timiș povestesc ca masurile luate de ei au…

- Oamenii de stiinta din Statele Unite au confirmat ca New Horizons s-a gasit intr-o conditie buna dupa ce a trecut de roca spatiala in urma cu cateva ore. Ultima Thule se afla la 6,5 miliarde de kilometri de Pamant, in zona numita Centura Kuiper, regiune a Sistemului Solar similara centurii…

- Atentat la mall, in ajun de An Nou. Sunt morti si raniti, imagini cu oamenii care fug ingroziti pe strada VIDEO Cel putin doua persoane au murit si peste 20 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc luni in sudul Filipinelor. Explozia a avut loc la intrarea in centrul comercial din Cotabato…

- Fenomenul s-a produs in localitatea Tlyarata, din Daghestan, in data de 27 decembrie. Daca aceasta mare masa de zapada nu a produs nicio victima, in schimb ce care s-a produs la marginea orașelului Mnogovershinyi din ținutul Habarovsk al Federației Ruse a purtat cu ea 11 persoane, dintre care doua…

- Prezentatorul TV Dan Cruceru a devenit tatic pentru a doua oara. Soția sa, Cristina, a adus pe lume un baiețel. Dan Cruceru este in culmea fericirii. Familia sa s-a marit. Partenera de viața a prezentatorului TV, Cristina, a adus pe lume cel de-al doilea copil al cuplului, un baiețel. Cei doi mai…

- Luni, ora 11, Intrarea Doinei, strada din centrul Timișoarei. Mormanele de gunoaie zac langa pubele, așteptand sa fie ridicate de lucratorii de salubritate. Nu le va ridica nimeni. Cei de la Retim aduc un container imens, verde. Nu pot intra intre blocuri din cauza copacilor, dar mai ales…

- Circulatia este inchisa pe ambele sensuri pe DN 68 A, in apropierea localitatii Cosava, judetul Timis, in urma unui accident rutier. Un camion s-a prabusit peste un autoturism, astazi, in jurul orei 11, dupa ce s-a rasturnat intr-o curba. Primele informatii ale politistilor indica faptul ca soferul…