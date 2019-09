Stiri pe aceeasi tema

- Apar acuzații in urma accidentului soldat cu moartea unui tanar, cauzat de Mario Iorgulescu, fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu.Citește și: Avertizari meteo de ULTIMA ORA - Cod galben de ploi in mai multe județe/ Cod portocaliu de vant puternic in mai multe…

- Un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa a fost deschis in cazul accidentului in care a fost implicat Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal, au declarat, pentru AGERPRES, surse din Politie. Conform acelorasi surse,…

- Mario Iorgulescu a fost transportat, imediat, la Spitalul Elias din București. Medicii au constatat ca avea hemoragie interna, fiind nevoie de o intervenție chirugicala. Starea lui Mario Iorgulescu era grava, medicii scoțandu-i intestinul subțire. Tanarul in varsta de 24 de ani se afla in coma indusa.…

- Un barbat de 32 de ani din Gherla a decedat sâmbata într-un grav accident petrecut sâmbata în localitatea Capușu Mare. Șoferul mașinii negre din imagini s-a lovit frontal de un TIR, iar mașina a fost târâta câțiva zeci de metri pe asfalt. Conform informațiilor…

- Criminalul din Caracal despre care se presupune ca a ucis intr-un mod cumplit o fata de 15 ani a ajuns in fața oamenilor legii și este nevoit sa raspunda pentru faptele sale. In curtea casei sale au fost descoperite urmele a cel puțin patru cadavre!

- Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza, iar din primele cercetari vinovat de producerea accidentului este soferul de 56 de ani al masinii care nu a acordat prioritate de trecere motociclistului efectuând viraj la stânga pe segmentul interzis și taind calea acesteuia. Comunitatea…

- Primul copil al Ducesei Meghan (37 de ani) si al Printului Harry (34 de ani), Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a fost botezat sambata, 6 iulie. Ducii de Sussex au postat primele imagini de la eveniment.

- BMW a confirmat la inceputul lunii mai prin intermediul unui teaser ca va lansa in curand un nou model care se va alatura versiunilor coupe și cabrio ale lui Seria 8. Acesta va primi numele Seria 8 Gran Coupe, iar germanii au publicat ulterior și un teaser video. Totuși, misterul cu privire la formele…