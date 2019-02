Stiri pe aceeasi tema

- Fostul finantator al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Cristian Borcea se intoarce in spatele gratiilor dupa ce magistratii l au condamnat defitnitiv la cinci ani de inchisoare cu executare in Dosarul Retrocedarilor unor terenuri din Mamaia. Potrivit observator.tv, Cristian Borcea s a predat, in aceasta…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a reluat antrenamentele in noul an. SCM Politehnica o va intalni pe Dinamo in prima partida oficiala din 2019, dar pana atunci Fenici si compania vor parcurge un program „de iarna” piperat cu mai multe teste. O veste importanta pentru lotul alb-violet e revenirea…

- Carmen Minune este cea mai proaspata graviduța din showbiz, in urma cu puțin timp s-a aflat ca este insarcinata. (Vezi AICI mai multe detalii) Vedeta va deveni mamica la jumatatea anului viitor și este in culmea fericirii, atat ea, cat și tatal copilului, Bogdan Caplescu. Potrivit ultimelor imagini…

- Primarul Timișoarei a facut publice primele imagini cu viitoarea maternitate a orașului, care va fi construita in zona Bogdaneștilor și va costa, dupa primele estimari, peste 20 de milioane de euro. Proiectul nu e gata, dar edilul-șef spera ca o va vedea ridicandu-se pe teren in 2019, an in care spune…