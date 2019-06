Stiri pe aceeasi tema

- „Unele mișcari incipiente in teren au pornit in februarie, dar se lucreaza cu adevarat abia din luna mai, ținand cont ca in primavara vremea nu a fost de partea constructorilor. Avansul este incurajator, mobilizarea Asocierii Trameco-Vahostav fiind chiar impresionanta. Se muncește foarte bine la așternerea…

- Langa Oradea, de la Biharia la Borș, sunt in lucru in prezent 5,3 km de autostrada – practic capatul vest al celebrei autostrazi Transilvania. Tronsonul se va lega direct la rețeaua maghiara de autostrazi, vecinii de la vest lucrand acum la finalizarea M4 planificata pentru inceputul lui 2020. , iar…

- Autoritațile din Italia au anunțat joi ca au confiscat 1.665 de masini folosite de o retea infractionala de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si in alte tari europene, informeaza agentia dpa si presa italiana. Carabinierii au fost sprijiniți in aceasta actiune de politia din Romania,…

- Asociatia Pro Infrastructura a prezentat primele imagini filmate din drona cu santierul in lucru din municipiul Bacau, acolo unde se construieste soseaua de ocolire a orasului care are profil de autostrada.

- Ford Puma va fi cel de-al doilea model pe care Ford il va produce in Romania, la uzina de la Craiova. Urmeaza sa fie comercializat din toamna acestui an, iar producția va merge in paralel cu modelul Ford EcoSport. Denumirea de Puma a mai fost folosita și la un model lansat in 1999. Spre deosebire de…