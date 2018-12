Stiri pe aceeasi tema

- Moartea artistei Anca Pop ramane invaluita in mister. Dupa ce sora ei a dezmințit varianta unei sinucideri, autoritațile au anunțat ca așteapta rezultatul autopsiei, pentru a stabili cu certitudine daca Anca Pop urcase la volan dupa ce consumase alcool sau droguri.

- Locul unde s-a produs accidentul in care a murit cantareata Anca Pop, pe Clisura Dunarii, in zona localitatii Svinita, nu este un punct cu risc de accidente, un punct negru in limbaj tehnic, de aceea nu erau montati parapeti, iar drumul era curat, situatie constatata si de Politie, a declarat, marti,…

- Prietenii xi familia AncEi Pop sunt in stare de xoc, dupE ce indrEgita artistE a murit intr-un grav accident. Anca Pop se indrepta spre casa pErinteascE, insE din cauza poleiului de pe asfalt a pierdut controlul volanului xi a cEzut cu maxina in DunEre.

- A avut ghinion in dragoste, a avut grave probleme cu sarcina, dar acum... zambe"te din nou! ~Bad Angie, concurenta de la ~Chefi la cu:ite care l-a cucerit pe CEtElin ScErtElescu cu talentul "i frumuse:ea, a fost surprinsE in tandre:uri cu un tanEr misterios.

- Landul german Hessa a abolit pedeapsa cu moartea, o ciudatenie ce figura inca in Constitutia sa, chiar daca aceasta pedeapsa este interzisa in Germania, potrivit rezultatelor oficiale publicate joi, relateaza AFP preluata de Agerpres. Alegatorii din bogatul land din vest, unde se afla indeosebi…

- Ancheta dupa moartea fotbalistului Ilie Balaci. Ministerul Sanatatii s-a autosesizat si a cerut investigatii in cazul mortii legendarului fotbalist. Asta dupa ce familia lui Ilie Balaci a criticat interventia echipajului de urgenta.

- Ionela Prodan a murit in primavara acestui an, pe 16 aprilie, iar familia și prietenii nu pot trece inca peste pierderea suferita. Fratele artistei de muzica populara a facut declarații emoționante despre ultimele clipe din viața acesteia. „Ultima data cand am vazut-o, am vazut-o la spital aproape in…

- A trecut peste un an de la moartea Denisei Raducu, pierdere care a afectat serios o țara intreaga. Florin Pește, unchiul regretatei artiste, a facut un pas inapoi și s-a retras din lumea muzicii, scarbit de tot ce se intampla.