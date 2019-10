Stiri pe aceeasi tema

Primaria Turda și Casa de Cultura Turda va invita joi, 24 octombrie 2019, de la ora 19.00 la Teatrul „Aureliu Manea", sa vizionați un spectacol excepțional de balet: COCOȘATUL DE LA NOTRE-DAME!

In spațiul public au aparut detalii din rechizitoriul intocmit de Parchetul de pe langa Judecatoria Turda, in ceea ce privește dosarul penal in care sunt acuzate 5 persoane din Campia Turzii, printre...

Primaria in colaborare cu SC Prival Ecologic Service SA va organiza in data de 28 septembrie 2019, in intervalul orar 10.00-15.00, o acțiune de cosire a buruienii Ambrozia artemisiifolia- Iarba...

UAT Municipiul Turda organizeaza concurs in data de 08 octombrie 2019, orele 11,00 pentru ocuparea urmatoarei functii publice de conducere vacante

„De astazi pe Bulevardul Revolutiei se deschide un nou front de lucru pentru lucrarile desfasurate in cadrul contractului de lucrari CL3 – Reabilitare retea canalizare in Arad si facilitate de tratare namol cu var la statia de Epurare Arad. Noul front de lucru vizeaza sectiunea de drum cuprinsa intre…

Primaria Turda efectueaza in perioada 26 Iulie - 02 August 2019 operațiunea de deparazitare spații verzi și arbori pe domeniul public al municipiului Turda. Acțiunea...

UAT MUNICIPIUL TURDA ORGANIZEAZA CONCURS IN DATA DE 20 AUGUST 2019, ORELE 11,00 PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE: