- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a venit, luni, la sedinta CEx al PSD, cu doua valize - una cu ”gogosi de la Rise Project” si una cu ”dosare” despre FDRG si Klaus Iohannis. Intrebat de jurnalisti, Dragnea a spus ca valiza despre care a scris Rise Project este ”o gogoasa”, nu are legatura cu el si…

- Toader a fost intrebat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de vedere legat de punerea sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, potrivit Agerpres. "Am citit si eu in presa. Am vazut si eu aceasta dezbatere, dar la minister, pana am plecat eu vineri, nu era asa ceva. Iar…