Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Mihai Tudose a declarat luni, inainte de ședința CEx PSD, ca este impotriva pierderii oricarui coleg și se va opune excluderilor. Totodata, Tudose a spus ca o remaniere arata ca ceva nu a mers bine și nu e motiv de bucurie, scrie Mediafax."Eu sunt impotriva pierderii oricarui…

- “Da, merg la motiune”, a afirmat Toader, la sediul MJ. Intrebat daca are argumente, fiind considerat “un ministru de nota 4”, Toader a raspuns: “Depinde, poate au nostalgiile sistemului sovietic, unde grila de notare este de la unu la 5″. Plenul Camerei Deputatilor dezbate marti motiunea simpla,…

- Bianca Dragușanu agita foarte tare spiritele in ultima perioada, dupa relația tumultoasa pe care a avut-o cu Tristan Tate, blondina a aparut in compania mai mltor barbați puternici financiar, despre care a declarat ca nu are nicio relație de natura sentimentala. Recent, imaginile in care apare ținandu-se…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat intr-o cheie politica prezența scazuta inregistrata la referendumul pentru familie, precizand ca a fost și un mesaj transmis liderului PSD Liviu Dragnea.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la Digi24 despre prezenta scazuta la…

- Un avion al companiei Tarom a avut probleme tehnice la chiar la București, ceea ce a dus la amanarea unui zbor ce se putea transforma intr-o tragedie. Compania aeriana Tarom a anunțat, miercuri, referitor la cursa RO 403 Otopeni - Roma, ca aceasta a decolat la ora 15:33 cu o intarziere de 4 ore și…