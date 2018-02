Stiri pe aceeasi tema

- O judecatorie din Irak a condamnat duminica, la moarte, 16 femei cu naționalitate turca, dupa ce acestea au fost gasite vinovate ca fac parte din Statul Islamic. O alta femeie din Turcia, acuzata ca este membra a gruparii jihadiste, a primit inchisoare pe viața, susține un oficial al sistemului juridic…

- Politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Buzau au identificat principalii banuiti de comiterea mai multor furturi din autoturisme si de componente ale acestora, comise pe raza municipiului Buzau. Potrivit Politiei Romane, din cercetari a reiesit faptul ca, in noptile de 4…

- Intr-un articol publicat de CNN, Serena Williams a scos la iveala lucruri mai putin cunoscute despre nastere, fostul lider al clasamentului WTA fiind aproape de moarte. "Sunt norocasa ca am supravietuit, aproape ca am murit dupa ce am nascut-o pe fiica mea Olympia", a precizat Serena.

- Imagini impresionante surprinse la Craiova. Un cațel care a ramas blocat intr-un tub de ciment, lung de opt metri, a fost salvat de pompieri. Animalul, alaturi de fratele sau, ar fi fost abandonați de stapan. Unul dintre ei, mai puțin norocos, a fost calcat de mașina.

- LUMINA TIPARULUI…. A aparut cel mai nou numar al revistei “Zorile”, publicatie reprezentativa a Colegiului National ‘Cuza Voda” Husi. Ca un omagiu pentru dubla sarbatoare a institutiei de invatamant (pe langa Centenarul Unirii, scoala implineste anul acesta 100 ani de la infiintare), revista “Zorile”,…

- INTERVENTIE… Ambulanța SMURD a fost solicitata in aceasta seara, prin apel la 112, la Chițoic, comuna Lipovaț, pentru un barbat in varsta de 38 de ani. Din spusele familiei, omului i s-a facut rau brusc și s-a prabușit, in locuința. La fața locului a fost trimisa o Ambulanța SMUD cu medic. Din toate…

- Invitata la RFI, Europarlamentarul Monica Macovei iese la rampa cu un scenariu neasteptat. Fostul ministru spune ca din punctul ei de vedere, ministrul Justitiei va propune demiterea lui Kovesi de la sefia DNA: „Cred ca Tudorel Toader va propune acest lucru, pentru ca se joaca cu aceasta chestiune…

- O femeie din Capitala isi risca viata. Aceasta a iesit sa spele geamul de la inaltime, aflanu-se la etajul cinci al unui bloc de locuit din Chisinau.Imaginile video nu mai au nevoie de comentraii.

- Ozana Barabancea si-a operat stomacul si a reusit sa slabeasca spectaculos, iar acum arata mai bine ca niciodata. Invitata in emisiunea „Star Matinal”, Ozana Barabancea a afirmat ca motivul pentru care a decis sa faca aceasta operatie a fost acela ca nu a reusit sa slabeasca cu ajutorul dietelor. Ea…

- Ozana Barabancea si-a facut opreatie de micsorare a stomacului si a reusit sa slabeasca aproape 40 de kilograme. In prezent, are o silueta de invidiat. Invitata in cadrul unei emisiuni, vedeta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la aceasta interventie chirurgicala. A

- VASLUIUL, IN SUFERINTA RUGA…Familia, prietenii si toti cei care il cunosc pe profesorul Talmaciu se roaga ca acesta sa lupte pentru viata sa si sa depaseasca aceste momente crunte! DRAMATIC… Clipe grele pentru familia celui care a creat un brand national, omul care a dat o sansa pentru zeci de copii…

- Clientii au incercat sa ajute, insa, apa si pestii s-au raspandit in tot magazinul in doar cateva minute. Incidentul s-a petrecut intr-un hipermarket din capitala Georgiei, Tbilisi.

- Ozana Barabancea a facut marturisiri de suflet. Vedeta a afirmat ca nu se teme nicidecum de moarte. Ozana Barabancea, care a slabit 40 de kilograme in ultimele luni , este cunoscuta ca artista lirica, dar și din postura de jurta la emisiunea „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Vedeta a fost invitata…

- Actrita americana Melanie Griffith, vedeta de la Hollywood si fosta sotie a lui Antonio Banderas, va purta la 8 februarie, la celebrul Bal al Operei din Viena, o rochie semnata de regretatul designer franco-tunisian Azzedine Alaia, care a murit in noiembrie anul trecut la Paris, relateaza EFE. Actrita…

- Un caz de-a dreptul socant si care in momentul de fata nu are explicatii s-a petrecut in Spania, in spitalul Virgen de la Arrixaca din Murcia. O fetita de 11 ani s-a prezentat alaturi de parinti la camera de garda si a spus ca o doare rau de tot stomacul. Medicii au inceput sa ii faca analize…

- La mai bine de o luna de cand a dat marea veste intregii lumi, Laura Cosoi a acceptat sa vorbeasca intr-un interviu acordat pentru emisiunea "La Maruta" despre sarcina. Desi este in cel de-al doilea trimestru de sarcina, actrita a marturisit ca nu a luat niciun kilogram in greutate. Cum se poate asa…

- Specialiștii susțin ca ar trebui sa le schimbam mai des, ideal ar fi la doi ani, cu atat mai mult cu cat, dupa aceasta perioada pot fi un adevarat focar de paraziți și alergeni, ele acumuland celule moarte epiteliale de la nivelul scalpului, tenului și restului pielii, urme de fire de par, bacterii…

- Au trecut mai bine de trei luni de la moartea indragitei artiste Stela Popescu, si putina lume isi aminteste cum era actrita in ultimele sale zile de viata. Iata ca acum au aparut imagini cu ultima emisiune la care a participat, cu doar cateva zile inainte sa paraseasca aceasta lume. Cadrele, devenite…

- Un accident rutier deosebit de grav a avut loc miercuri, in apropierea monumentului de la Pauliș, județul Arad. Accidentul a avut loc intre doua TIR-uri și un automobil care era condus de un t&a...

- Gabriela Balan, femeia care a fost acuzata ca si-a agresat copilul intr-un mall din Bucuresti a explicat cum au stat lucrurile si a relatat in emisiunea „Acces Direct” varianta sa si aceasta sustine ca nu si-a lovit copilul. Invitata in emisiunea „Acces Direct” Gabrielei Balan i s-a facut rau si a avut…

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Vecinii femeii care a fost ucisa la gradinita la care era directoare spun ca sotul criminal s-a purtat cu ea de multe ori. Mai mult, i-a spart piramida nazala, intr-o zi. Marius Botan, fostul sot al Nicoletei, ar fi comis oribila fapta drept razbunare pentru ordinul de restrictie impus de Nicoleta Botan.

- Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania, a facut o marturisire șocanta, explicand ce vrea sa se intample cu el dupa ce va inceta din viața. Leon Danaila, care este și senator și a fost amendat de CNCD , a marturisit, intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Evenimentul Zilei…

- Carmen Bruma și Mircea Badea sunt impreuna de aproape 18 ani și toata lumea se intreaba de ce nu au ajuns la altar pana acum, cu atat mai mult cu cat cei doi, din 2014, au devenit parinții unui baiețel, pe nume Vlad. Invitata la Antena 1, Carmen Bruma a dezvaluit amanunte picante din relația pe care…

- Implanturile mamare sunt asociate unui risc crescut de aparitie a unei forme rare de cancer, potrivit unui studiu recent publicat in revista JAMA Oncology. Chiar daca aceasta problema era cunoscuta de aproape doua decenii, acesta este cea mai...

- Cancerul de prostata este cel mai frecvent tip de cancer la barbati. Simptomele acestei afectiuni grave sunt de multe ori comune cu patologia aparatului urinar inferior. Dr. Cristian Surcel, medic chirurg urolog explica in ce fel se pune diagnosticul corect de cancer de prostata, care este nivelul normal…

- Vanzarile si difuzarile in streaming ale single-urilor si albumelor lansate de trupa The Cranberries au crescut cu 1.000% in primele zile dupa decesul solistei acestui grup irlandez, Dolores O'Riordan, informeaza PA.

- Oare sa ne asteptam la o noua nunta in showbizul romanesc? Mario Joy a venit in platoul "Xtra Night Show", alaturi de logodnica sa si a povestit despre cel mai important moment din viata lor.

- Florin Piersic a ales sa ramana in zona Clujului. Potrivit unor surse, marele actor ar fi decis sa se odihneasca mai mult si sa acorde o grija mai mare starii sale de sanatate. Florin Piersic, detalii despre starea sa de sanatate. Anuntul a fost facut chiar de marele actor Florin Piersic…

- Dar, weekend fiind, haideti pe azi sa vedem partea plina a paharului, dragi amatori de arta lirica, si sa admitem ca opereta ieseana a cam cazut intr-un con de umbra in ultima vreme, de cand dansa a fost plecata. Asa ca, madam, tre" sa va spunem ca lumea are aicea asteptari mari in aceste vremuri de…

- Concertul de Anul Nou al Filarmonicii de stat din Oradea va fi sustinut joi, vineri si sambata cu casa inchisa, sub bagheta dirijorului japonez Shinya Ozaki, fiind al patrulea an consecutiv cand acest concert este prezentat de trei ori. Potrivit directorului artistic Vasile Foica, programul…

- In manuscrisele lasate in urma sa inainte sa moara un cunoscut samurai japonez a dezvaluit regulile pe care le-a urmat pentru o viata implinita. Teama de moarte si alegerile facute in urma emotiilor puternice sunt doar doua dintre lucrurile pe care acesta le explica in manuscrisele sale. Musashi Miyamoto,…

- Cumnata lui Pepe și iubitul ei, implicați intr-un accident groaznic, in Cehia, in noaptea de Revelion. Loredana Pastrama, sora Ralucai Pastrama, a trecut pe langa moarte. Loredana Pastrama și iubitul ei, Cristian, au trecut prin momente dramatice, saptamana trecuta. Se intorceau din vacanța, a pierdut…

- Gabi Enache si iubita lui, Lena, au avut o aparitie surprinzatoare la inceput de an. Cei doi au imbracat haine arabesti, ei aflandu-se in Dubai, acolo unde au si petrecut Revelionul, alaturi de nasii copilului lor, Anamaria Prodan si Laurentiu Reghecampf.

- Dintre evenimentele anului 2018 nu lipsesc spectacolele oferite de celebrul Michael Flatley, care revine la Bucuresti cu show-ul "Dangerous Games", si nici festivalurile UNTOLD Festival, AWAKE Festival sau Summer Well.Anul 2018 va fi deschis de Ansamblul de Stat al Baletului pe Gheata din…

- Un roman și-a pierdut viața intr-un fel teribil in Italia. Trupul neinsuflețit al barbatului de 30 de ani a fost gasit pe o șosea din Italia, iar anchetatorii spun ca acesta ar fi murit de frig, potrivit cronachedellacampania.it.

- M.Sibel a postat un mesaj pe pagina de socializare Facebook, prin care face apel catre o presoana, care i a spart masina "Un laquo;un bunraquo; cetatean mi a spart masina in parcare la Vraja Marii si a furat geanta copilului. Fii un bun cetatean si inapoiaza mi geanta, actele si jucaria preferata a…

- Helle Thomsen și Ambros Martin, nominalizați la titlul de antrenorul anului 2017. Daneza Helle Thomsen, care pregateste in paralel nationala a Olandei si pe CSM Bucuresti, campioana Romaniei, si spaniolul Ambros Martin, tehnician care conduce nationala Romaniei si formatia maghiara Gyor, sunt printre…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, sambata, membrii Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, pentru ca au votat in favoarea impunerii unor noi sanctiuni asupra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al acesteia, informeaza site-ul postului BBC.

- Tania Popa, in varsta de 44 de ani, se afla la a treia casnicie, scrie spynews.ro. Actrita are o fiica de aproape 18 ani dintr-o casnicie anterioara, si un baietel cu actualul sot, Veaceslav Damian. Citeste si O actrita celebra din Romania, la un pas de puscarie in SUA Invitata intr-o…

- Un obiectiv foarte indraznet pare sa nu le dea pace celor de la Poli, care inca se gandesc la play-off, chiar daca este cale lunga pana acolo. Pana atunci insa, toata echipa isi doreste cu ardoare victoria in meciul de luni seara contra adversarului traditional, Dinamo.

- Un tanar, de 21 de ani, din comuna Bala, judetul Mehedinti, a fost retinut de polițiști, fiind suspectat de spargerea unei case din Targu Jiu. Potrivit anchetatorilor, barbatul ar fi patruns, , in noaptea de 7-8 decembrie, fara drept, intr-o casa nelocuita, aflata in construcție, din cartierul Preajba,…

- Suferința și durerea sunt cele care l-au doborat pe actor. Dupa lovitura majora pe care a primit-o prin moartea neașteptata a actriței și colegei sale de scena vreme de 40 de ani, Stela Popescu, Arșinel a mai pierdut o actrița și prietena draga, pe Cristina Stamate. Invitata in emisiunea…

- Un medic veterinar din statul american Oklahoma a avut parte de o surpriza de proportii in timpul unei operatii efectuate asupra unui caine care fusese adus la cabinet de stapanii sai pentru ca vo...

- Ilie Ilascu este un politician roman nascut in Republica Moldova, faimos pentru ca a fost condamnat la moarte de catre guvernul separatist transnistrean pentru presupusa implicare in doua crime si pentru actiuni teroriste sponsorizate de statul moldovean, asa cum au fost descrise de catre oficialii…

- Dupa ce a anuntat public ca va trece pe la cabinetul medicului estetician, Narcisa Guta a si trecut la fapte. Aceasta s-a pozat chiar de pe patul de spital recent, anuntandu-si fanii ca este pregatita de noile schimbari. Ei bine, astazi aceasta a facut publica prima imagine cu noile imbunatatiri.

- O vezi mereu razand pe Maria Buza, insa de data aceasta artista parca a intinerit! Invitata in emisiunea „Star Matinal” de pe Antena Stars, Maria Buza a dezvaluit secretul siluetei sale, datorita carui se mentine.

- Prince Harry si Meghan Markle s-au bucurat de o primire calduroasa in timpul primei aparitii publice in calitate de logodnici. Cei care au venit sa-i vada au declarat: “Il iubim, ea este frumosa”. Noul cuplu regal a fost aplaudat de peste o mie de oameni la Nottingham, unde a mers pentru un proiect…

- Au spart o casa, au vrut sa fuga de la fata locului cu masina furata, dar pentru ca era defecta au incendiat-o. Este isprava a doi adolescenti din satul Danu, raionul Glodeni. Persoana pagubita este un consatean al suspectilor, care se afla, in prezent, la munca in Rusia.