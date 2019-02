Stiri pe aceeasi tema

- Nu ne-am fi asteptat la asa ceva vreodata! Istoricul lui Tristian nu-l califica drept fiind cel mai loial barbat din viata unei femei chiar daca pe el si pe Khloe Kardashian ii leaga un copil.

- E oficial ca Khloe Kardashian s-a desparțit de jucatorul NBA, Tristan Thompson. Dupa mai multe momente in care membra clanului Kardashian a fost pe punctul de a renunța la relație din cauza infidelitaților, Khloe a spus STOP definitiv. I-a pus capac sarutul surprins intre Tristan Thompson și Jordyn…

- Rita Ora a confirmat ca s-a desparțit de cateva luni de Andrew Wyatt, dar nu a confirmat oficial relația cu Andrew Garfield, actorul cunoscut pentru rolurile din filme precum "The Social Network", "The Amazing Spider-Man", "Hacksaw Ridge" și "Silence", scrie profm.ro. Totuși, in timpul interviului…

- Cu ultima apariție pe care a avut-o pe rețelele de socializare, indragita manelista Narcisa Moisa a starnit un val de controverse. Vedeta arata atat de bine, incat fanii s-au intrebat unde a disparut burtica și daca nu cumva artista a nascut in mare secret!

- Kylie Jenner și sora sa, Khloe Kardashian, amandoua devenite mamici anul acesta, au facut senzație pe rețelele de socializare dupa ce au aparut alaturi de fetițele lor pe care le-au imbracat in ținute asortate cu cele purtate de ele la petrecerea Kardashian-Jenner de Craciun, scrie Daily Mail. Kylie,…

- "Suntem pregatiti si vom arata ca putem sa exercitam o presedintie buna", a spus Iohannis, intrebat daca Romania este pregatita sa exercite presedintia Consiliului UE, la Forumul la nivel inalt Europa - Africa. "Acest forum este extrem de important si vine la momentul potrivit, se termina presedintia…

- Probabil unul dintre cuplurile celebre care au reușit sa iți țina ascunsa relația atat de mult timp, Jamie Foxx și Katie Holmes iși vor oficializa relația de cinci ani in cadrul unei ceremonii la Paris in care iși vor spune “Da!” .

- Daca data trecuta am povestit despre lipsa iubirii de sine, de aceasta data vom evada din cotidian afland cate ceva despre minciuna și infidelitatea in relația de cuplu. Din ce cauza? Oamenii pot spune minciuni incredibile pentru a-și ascunde infidelitatea. Intrebarea care se pune in aceasta…