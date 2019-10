Prim-vicepreședintelui PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, la Timișoara, la Adunarea Regionala a organizațiilor PNL regiunea Vest, eveniment la care participa și Klaus Iohannis, ca liberalii trebuie sa spuna ce au gasit la guvernare.

„Avem doua etape și trebuie sa fim cinstiți cu romanii. In patru ani de guvernare PNL poate, in parteneriat cu Klaus Iohannis, sa faca Romania normala. Daca vom avea un mandat de un an de zile, pana la urmatoarele alegeri, trebuie sa le spunem in primul rand romanilor ce am gasit, ca s-ar putea nu doar vistieria sa fie goala, ci sa se fi furat și vistieria”,…