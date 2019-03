Stiri pe aceeasi tema

- Fotocredit: Porsche Porsche lanseaza trei modele sport noi la Salonul Auto de la Geneva. Punctul culminant este noul 911 Cabriolet. "Cu fiecare noua generație a modelului 911, ne confruntam cu provocarea de a imbunatați modelul nostru emblematic cu grija, dar ținand cont de nevoile viitorului", spune…

- Pe langa premiera europeana a modelului de serie GR Supra , Toyota va mai arata la Salonul Auto de la Geneva conceptul versiunii sale de curse. GR Supra GT4 Concept este un studiu de proiectare și inginerie, care exploreaza modul in care noua generație Supra ar putea fi dezvoltata ca o mașina competitiva…

- Salonul Auto de la Geneva se apropie cu pași mari, iar Jaguar va introduce un facelift pentru sedanul XE. Modelul constructorului britanic primește o serie de imbunatațiri mai degraba minore, insa acestea il fac sa arate mai sportiv, in timp ce din punct de vedere tehnic clienții vor avea de ales intre…

- SKODA prezinta primele schițe ale conceptcar-ului pregatit pentru Salonul Auto de la Geneva. Coupe cu linii dinamice, avand la baza platforma modulara electrica Modular Electric Drive Kit (MEB). SKODA va prezenta peste zece modele electrice pana la finele anului 2022. Producatorul auto ceh investeste…

- SKODA isi continua campania SUV-urilor cu un al treilea model pentru piata europeana. Premiera mondiala a noii SKODA KAMIQ va avea loc la Salonul Auto de la Geneva, in martie 2019. Noul SUV compact al marcii SKODA se numeste KAMIQ. Modelul crossover este al treilea SUV pentru piata europeana si marcheaza…

- Noul Passat vine cu actualizari tehnice majore si include ultimele inovatii ale marcii. Modelul va fi expus in premiera la Salonul Auto de la Geneva, in luna martie. Functia Travel Assist va fi inclusa in premiera in dotarea noului Passat.

- Dupa doi ani de teste intensive si de imagini spion care au aparut dupa premiera noului Range Rover Velar , iata ca britanicii de la Land Rover prezinta intr-un final versiunea de performanta a modelului. Aceasta va debuta public la Salonul Auto de la Geneva, exact dupa doi ani de cand a facut acest…

- ​Renault a prezentat primele fotografii cu cea de-a cincea generație a modelului Clio care va fi prezentata în martie, la Salonul Auto de la Geneva. Designerul Laurens van den Acker spune ca 70% din timpul de dezvoltare al noului model a fost petrecut cu modernizarea interioriului unde se vad…