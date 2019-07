Stiri pe aceeasi tema

- ”Copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca, aflati in dificultate, necesitand sprijin material”, prevede un proiect de lege depus de 73 de parlamentari, aproape toți de la PSD. Inițiatorii spun ca este nevoie de o astfel de lege din cauza…

- „Nascuți aici” este povestea unei expoziții cu și despre fluturi, adusa din 26 iunie la Muzeul Antipa, care iși invita vizitatorii sa admire frumusețea și bogația de culori ale unor vietați cu un ciclu de viața fascinant. In sera din curtea muzeului iși vor intinde aripile „Imparatul” (Morpho peleides…

- Apar detalii ingrozitoare despre fetița care a fost smulsa de langa asistenții maternali care o creșteau de la varsta de noua luni. Mai exact, se pare ca familia era in plina procedura de adopție, dar instanța a decis ca fetița sa fie data spre adopție unei familii din Statele Unite.

- Discutiile pe tema tichetelor de vacanta au starnit spiritele, reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei sustinand miercuri ca voucherele de vacanta ar trebui folosite doar in extrasezon, pentru a nu-i sufoca pe turistii straini.

- Iulius Mall Timișoara a pregatit o activitate inedita, educativa și distractiva pentru cei mici: o expoziție interactiva cu tema „Supereroii mananca sanatos!”. Copiii vor putea astfel sa afle ce inseamna o alimentație sanatoasa și care sunt beneficiile ei. Iulius Mall, in parteneriat cu hipermarketul…

- Cursa a avut loc in data de 6 mai, scrie clujust.ro. „Acum recent am nimerit intr-o situație in care serviciul de taxi Bolt a scos de pe contul meu 196 de lei pentru o calatorie din Buna Ziua pana la aeroport. Prețul inițial pentru calatorie (datorita solicitarii marite) era 54 de lei. Ulterior,…

- Astfel, la noi, dupa cele trei cresteri de preturi successive care au avut loc de-a lungul anului trecut, pretul final a fost de 3,51 eurocenti/kWh de gaz, cu 0,7 centi sub pretul platit de Bulgaria si cu 0,1 centi sub cel platit de Ungaria. Fata de Polonia si Slovacia, pretul a fost cu 0,8 centi mai…

- Prevederea potrivit careia dispozitivele radar de tip pistol nu pot fi folosite la mai mult de 10 metri de masina de politie care trebuie sa prezinte inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere a fost pastrata in legea legata de amplasarea radarelor reintoarsa in Parlament, unde saptamana…