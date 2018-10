Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini…

- Turcia a cerut permisiunea de a cerceta consulatul Arabiei Saudite din Istanbul dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea diplomatica, conform televiziunii NTV, scrie Reuters.

- Autoritatile turce au cerut sa perchezitioneze consulatul saudit din Istanbul, la sase zile dupa disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce s-a deplasat la reprezentanta diplomatica, informeaza luni postul NTV, citat de AFP. Solicitarea a fost transmisa ambasadorului…

- Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai conducerii de la Riad, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi ar fi fost ucis chiar in consulatul țarii sale din Istanbul, au declarat surse din poliția turca și...

- Statele Unite ale Americii (SUA) trebuie ''sa ceara raspunsuri'' din partea Arabiei Saudite in legatura cu disparitia si presupusa asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a afirmat duminica intr-un editorial The Washington Post, citat de AFP. Jamal Khashoggi, un jurnalist critic la…

- Politia turca este de parere ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, dat disparut marti la Istanbul, a fost ucis la consulatul tarii sale, a facut cunoscut o sursa apropiata guvernului de la Ankara, citata de AFP. "Politia este de parere in primele sale concluzii ca jurnalistul s fost ucis la consulat…

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…