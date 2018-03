VIDEO Presa rusa descrie pe larg noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, in discursul despre starea națiunii, ținut cu cateva saptamani inaintea alegerilor, scrie...

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Ca raspuns la dezvoltarea sistemului de aparare antiracheta al SUA, Rusia va desfasura noi rachete nucleare, a anunțat joi președintele rus Vladimir Putin, in cadrul mesajului sau catre Adunarea Federala a Rusiei, scrie Radio Liberty. In timpul discursului lui Putin, in sala Adunarii Federale au fost…

- Joi, 1 martie, seful statului va da citire Mesajului adresat Adunarii Federale a Federatiei Ruse. Actiunea se va desfasura in Manejul din Moscova si vor fi invitati nu doar deputati, senatori, ministri, guvernatori, ci si tot felul de activisti sociali. Majoritatea interlocutorilor de rang inalt ai…

- Președintele rus, Vladimir Putin, se afla in fruntea clasamentului mediatic al barbaților ruși care au fost cel mai adesea menționați in presa in cursul anului, anunța compania Medialogia, citata de Noi.md. Potrivit companiei, indicele media al președintelui Federației Ruse s-a ridicat la 3.204.197.…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Aceasta este mutarea care-l va infuria pe presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin. Premierul ungar Viktor Orban face un mare serviciu Rusiei și lui Putin daca blocheaza gazele din Marea Neagra in Ungaria, in ciuda declarației sale aparent anti-rusești, arata analistul Cozmin Gușa, conform Realitatea…

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat ca un plan de adaugare a unei noi rachete de croaziera la arsenalul nuclear al Statelor Unite urmareste sa ofere parghii suplimentare negociatorilor care incearca sa convinga Rusia sa nu mai incalce un tratat-cheie privind controlul asupra armelor.

- Pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale din Rusia, au aparut informatii despre veniturile lui Vladimir Putin, candidat la functia de presedinte, potrivit Rador, care citeaza Nezavisimaia Gazeta. Surse si venituri totale pe durata celor sase ani anteriori anului electoral: salariu, Administratia…

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat

- Coreea de Nord ar putea obtine in doar cateva luni capacitatea de a lovi teritoriul Statelor Unite ale Americii cu o racheta balistica avand incarcatura nucleara, a afirmat marti un inalt oficial american din sfera dezarmarii, care a subliniat ca trebuie sa se puna capat programului nord-coreean…

- Forțele Armate ale Statelor Unite ale Americii nu sunt pregatite sa faca fața provocarilor venite din partea Rusiei și a Chinei. Acest lucru a fost declarat de angajatul Centrului pentru Noua Securitate Americana Paul Scharre.

- Rusia a denuntat sambata "caracterul belicos" si "antirus" al noii strategii nucleare americane, facuta publica in ajun, si a avertizat ca va lua "masurile necesare" pentru a-si asigura securitatea fata de Statele Unite ale Americii, informeaza AFP. "De la prima lectura, caracterul belicos…

- Trei lituanieni au fost arestati in decembrie in Lituania sub acuzatia de spionaj in favoarea Rusiei, a anuntat joi politia de la Vilnius, relateaza AFP. Suspectii fac obiectul a doua anchete separate, lansate la solicitarea serviciilor speciale ale armatei, conform Agerpres. 'Ei au actionat in schimbul…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii a Statelor Unite (CIA), Mike Pompeo, a explicat joi motivul vizitei recente la Washington a sefului contraspionajului rus, aflat pe lista sanctiunilor americane, informeaza AFP. Presa a relatat ca Alexandr Bortnikov, directorul serviciului intern de informatii…

- Șefii celor trei agenții principale de informații din Rusia – FSB, SVR, GRU – au vizitat recent capitala Statelor Unite. Informația a fost confirmata de Ambasadorul rus in SUA, care a spus ca la Washington au fost in vizita șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, pentru…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, astazi, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de Mediafax. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de MEDIAFAX.Citeste si: Noul ministru al Transporturilor face declaratii…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, marti, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- George Soros ii critica dur pe șefii Statelor Unite și Rusiei! "Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea sa faca la fel, numai ca nu-i permite Constituția", a declarat miliardarul.Lui George Soros nu-i place moneda Bitcoin deoarece este prea speculativa. "E un balon de sapun…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a eliberat pe Alexander Grușko din funcția de reprezentant permanent al Rusiei la NATO. Decretul lui Putin din 22 ianuarie a fost publicat pe portalul oficial al informațiilor legale, transmite TASS. „Il eliberam pe Grușko Alexander Viktorovici de indatoririle de Reprezentant…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Persoana pe care…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca liderul opozitiei, Alexei Navalnii, ar fi alegerea Statelor Unite pentru presedintia Rusiei, dupa ce Washingtonul a condamnat decizia potrivit careia Navalnii nu are niciun drept legal sa candideze, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin constituie o amenintare grava la adresa Statelor Unite ale Americii si fata de care Donald Trump ramane insa pasiv, este concluzia unui raport publicat miercuri de membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii Externe din Senatul american, transmite AFP. Documentul…

- Rolul președintelui Klaus Iohannis, ca reprezentant legitim al țarii peste hotare, este decisiv nu numai in politica de parteneriate, alianțe, angajamente, proiecte regionale, europene, euro-atlantice, dar și in ceea ce privește imaginea și forța proiectului de țara pe care Romania il propune și il…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Igor Dodon pleaca la Moscova. Acesta intreprinde o vizita de lucru de doua zile la invitatia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin. In cadrul vizitei va participa la intilnirea neformala a liderilor statelor CSI. „sint planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul…

- Baza aeriana de la Câmpia Turzii se afla pe lista structurilor militare vizate de guvernul Statelor Unite ale Americii pentru modernizare. Aceasta inițiativa a americanilor a venit din necesitatea de a împiedica agresiunile venite din partea Rusiei. Din cele 200 de milioane de…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Vladimir Putin lauda performantele presedintelui de la Casa Alba in cadrul unei conferinte transmisa la nivel national. Acesta sustine ca Washington-ul este consumat de teorii conspirationiste despre spionaj in privinta implicarii ruse in alegerile prezidentiale din 2016, transmite The Wall Street…

- Donald Trump, președintele Statelor Unite, a purtat, astazi, o conversație telefonica cu Vladimir Putin, omologul sau rus, iar cei doi discutând despre criza din Peninsula Coreea și despre problemele din relațiile bilaterale, relateaza CNN și Tass. De asemenea, Donald Trump i-a mulțumit lui…

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- In cursul conferintei sale de presa anuale, Vladimir Putin a confirmat ca el si cu Donald Trump se tutuiesc. Celor 1600 de jurnalisti invitati la conferinta sa de presa-maraton, presedintele rus le-a spus ca, atunci cand discuta cu omologul sau american, ambii apeleaza la "numele mici", potrivit Rador…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a purtat, vineri, o conversatie telefonica cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, iar cei doi au discutat despre criza din Peninsula Coreea si despre problemele din relatiile bilaterale, relateaza CNN si Tass.

- Igor Dodon a avut o noua intrevedere miercuri, 13 decembrie, cu ambasadorul Federatiei Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametsin. Diplomatul rus i-a oferit presedintelui moldovean o invitatie din partea lui Vladimir Putin de a participa la summit-ul informal al sefilor statelor membre ale CSI, eveniment…

- Șeful statului Igor Dodon este foarte bucuros ca Vladimir Putin a anunțat ieri ca va candida pentru un nou mandat de președinte al Federației Ruse. „Sunt bucuros ca Vladimir Vladimirovici Putin a anunțat ca va candida. Dansul este unul dintre cei mai cu autoritate lideri ai lumii, sub conducerea caruia…

- Vladimir Putin, presedintele Rusiei, a anuntat ca va candida pentru un nou mandat in anul 2018, informeaza site-ul agentiei Tass. „Da, voi candida pentru functia de presedinte al Federatiei Ruse”, a declarat Vladimir Putin. Rusia va organiza alegeri prezidentiale pe 18 martie 2018. Vladimir Putin a…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federatiei Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" tarile din Balcani in NATO, relateaza luni agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti.In…

- Compania a confirmat pentru BBC ca membrii echipajului au fost martorii a ceea ce se crede ca a fost reintrarea rachetei in atmosfera Pamantului. De asemenea, compania a precizat ca nicio ruta de zbor nu a fost modificata ca urmare a incidentului. Pe 29 noiembrie, Coreea de Nord a testat o…

- Directorul Departamentului pentru cooperare europeana din cadrul Ministerului de Externe al Federației Ruse, Andrei Kelin, considera ca Statele Unite ale Americii recurg la presiuni politice pentru a "atrage" țarile din Balcani in NATO, relateaza luni agenția de presa oficiala rusa RIA…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian.Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi despre asta", a declarat Svetlana Maximova, unul dintre membrii delegatiei Rusiei la Phenian. Kazbek Taisaiev, un alt parlamentar rus, a precizat ca "nord-coreenii nu vor razboi, vor sa traiasca in normalitate, dar daca exista o amenintare…

- Parlamentarii rusi care au vizitat recent Coreea de Nord au anuntat ca Phenianul nu este pregatit sa dezarmeze si ca nu doreste izbucnirea unui razboi nuclear, dar este pregatit pentru acest scenariu, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Au spus ca nu vor dezarma, ca nici nu se poate vorbi…