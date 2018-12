Daca ți-e greu sa te incadrezi intr-un anumit timp atunci cand iți prezinți startup-ul in fața unor investitori, exista un concurs de idei de afaceri și pentru tine. In cadrul unui eveniment organizat in Finlanda, antreprenorii au șansa de a susține pitch-uri fara limita de timp. Exista insa o singura condiție: startup-urile trebuie sa-și susțina pitch-ul dintr-o gaura sculptata in gheața - in Marea Baltica.