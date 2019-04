VIDEO Premieră europeană - La Viena a fost testat un taxi zburător fără pilot O companie chineza a facut la Viena in premiera europeana un scurt test cu un taxi zburator autonom care poate zbura cu viteza de 150 km/h, scrie Reuters. De ani de zile se vorbește de mașini zburatoare și de taxi-uri zburatoare, mai multe companii mari avand in plan sa lanseze servicii. Un obstacol ține insa de legislație, fiindca nu multe orașe au curaj sa lase pe cer sute de mici aeronave. In plus ar mai fi și prețul, astfel de vehicule costand peste 200.000 de euro și in unele cazuri peste 400.000 euro. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

