- Rezultate BAC 2019. Emotiile s-au risipit pentru cei peste 130.000 de absolventi ai clasei a XII-a care au sustinut examenul de Bacalaureat din sesiunea de vara. Pe edu.ro au fost anuntate notele si mediile. Putin peste 70% dintre candidati au promovat examenul.

- Rezultate BACALAUREAT 2019 Dolj. Primele rezultate la Bacalaureat 2019 vor fi afișate pe 8 iulie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații pot depune contestatii pana la ora...

- Rezultate BACALAUREAT 2019 Hunedoara. Primele rezultate la Bacalaureat 2019 vor fi afișate pe 8 iulie, pana la ora 12:00, iar in aceeași zi se pot depune contestații pot depune contestatii pana la ora...

- Absolvenții de liceu susțin astazi proba la Matematica, in cadrul examenului de Bacalaureat 2019. Subiectele primite la Matematica la BACALAUREAT 2019 vor fi publicate pe site-ul Libertatea, iar incepand cu ora 13:00 in studioul Libertatea vor fi rezolvate de Costel Chites, lector dr. la Facultatea…

- George Costache, un tanar care ieri ar fi trebuit sa susțina prima proba la bacalaureat, cea la limba romana, s-a spanzurat duminica seara intr-o padure din orașul Petrila, județul Hunedoara. Tanarul, care purta un tricou pe care era scris mesajul „The walking dead”, a fost descoperit de mai multi copii…

- Fundația Orange a deschis concursul de selecție a 10 școli gimnaziale din mediul rural care vor fi incluse in programul de educație digitala – Digitaliada, incepand cu anul școlar 2019-2020. Selecția școlilor se va face in trei etape, iar prima etapa s-a desfașurat online in perioada 7-31 martie 2019,…

- Victor Șera este elev în clasa a XII-a la Liceul de Informatica „Tiberiu Popoviciu” din Cluj-Napoca. Juriul a apreciat lucrarea sa atât pentru exprimarea clara și traducerea cursiva cât și pentru comentariul literar precis și orginal. „În numele comunitații…

- Caravana educationala „Copiii si adolescentii de azi, liderii de maine" are drept scop gasirea de solutii la probleme cu care se confrunta elevii, parintii acestora si profesorii, dar si identificarea potentialului copiilor. De asemenea, se doresc gasirea de instrumente si tehnici pe care profesorii…