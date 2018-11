Stiri pe aceeasi tema

- Pe cladirea Primariei comunei Bistra a fost montata in 20 noiembrie 2018, o placa comemorativa cu numele reprezentanților comunei care au participat la Marea Unire de la Alba Iulia. Placa are inscripționat numele a șase reprezentanți ai comunei Bistra care figureaza in documentele acelor vremuri, ca…

- Tricolorul care a insotit delegatia comunei la Marea Adunare Nationala care a avut loc la Alba Iulia, in 1918, este printre putinele obiecte de patrimoniu care se mai pastreaza in prezent. Steagul se afla in colectia Muzeului National de Istorie din Bucuresti, fiind clasat in categoria Tezaur si este…

- Un proiect special propus de Consiliul Judetean Maramures sub denumirea ”Drumul Unirii” si aprobat de Comitetul Interministerial pentru Centenar din cadrul Ministerului Culturii și Identitații Naționale se va desfașura in intervalul 22 noiembrie – 1 decembrie 2018. Acesta consta in deplasarea unui convoi…

- Administrația locala din Alba Iulia a demarat o ampla acțiune de salubrizare in municipiu, in perioada premergatoare serbarilor de Ziua Naționala și Centenar. Municipalitatea precizeaza ca se vor executa lucrari de maturat manual și/sau mecanic, intreținere curațenie, colectat și transportat deșeuri…

- Motto: „ Unirea face neamul nostru mai tare”. Dimitrie BOLINTINEANU (1819-1872), poet, scriitor și publicist roman, participant la Revoluția de la 1848 In luna septembrie 2018, Muzeul Județean de Istorie și Arta Salaj (din Zalau) a lansat un proiect inedit pentru a sarbatori 100 de ani de la Marea Unire…

- La o 100 de ani de la Marea Unire, consilierul județean Adrian Cozma pregatește o acțiune unica, simbolica, pentru a marca importantul eveniment de la Alba Iulia. Acesta va porni spre Alba Iulia cu cateva zile inainte de marele eveniment, dar nu oricum ci calare pe un cal. Cozma vrea sa refaca și sa…

- Astazi, participantii Marsului Centenar s-au întâlnit în Piata Marii Adunari Nationale pentru a marca 100 de ani de la Marea Unire. Ei au strabatut pe jos un traseu cu o lungime de 1 300 de km, împartit în 11 etape, a câte 300 de orase si sate din România…

- Participantii la marsul Unirii isi continua drumul catre Chisinau Participantii la Marsul Unirii îsi continua drumul catre Chisinau, dupa ce au fost blocati trei zile în granita dintre România si Republica Moldova. Manifestantii au primit permisiunea de a intra în…