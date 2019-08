Stiri pe aceeasi tema

- Viața lui Craciun Iancu, un olimpic la matematica din Iași, a fost curmata, alaturi de cele ale bunicilor sai, in timp ce se intorceau spre casa, intr-un Matiz. In varsta de 16 ani, adolescentul s-a stins din viata dupa o saptamana in care a stat conectat la aparate in Sectia de Terapie Intensiva…

- Incepand cu data de 1 august 2019, Valentin Coroiu preia functia de CEO al companiei UNIQA Asigurari de viata. Cu o experienta de 19 ani in cadrul echipei UNIQA din Romania, Valentin Coroiu isi asuma noul rol de CEO al UNIQA Asigurari de viata din pozitia de director national de vanzari pentru canalul…

- Studioul de animatie Deveo Studio, din Cluj-Napoca, a lansat o campanie de strangere de fonduri pentru realizarea unui film de animatie bazat pe cartea pentru copii "Fram, ursul polar" de Cezar Petrescu, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Usor de parcurs si educativ, animatia…

- Bodyshape a lansat primul centru de wellness pentru angajatii Groupe Renault Romania „Ideile prind viata si se concretizeaza in proiecte de succes atunci cand exista colaborare, flexibilitate si creativitate, iar un mediu de lucru placut potenteaza starea de bine si relaxare a angajatilor nostri. Centrul…

- Accidentul a fost surprins in imagini cu un puternic impact emotional. La intrarea in orasul Turda, intr-o curba, o masina iese din parcarea unui restaurant fara sa se asigure si taie calea unui TIR incarcat cu sare.

- In cadrul provocarii zilnice din emisiunea "Dragoste fara secrete", Maia si Florin au fost primiti regeste, cu dulciuri, de catre Cosmin, iubitul Narcisei. Fiindca iubita sa lipsea motivat, fiind la examen, Cosmin s-a ocupat de rasplatirea "ajutoarelor de ocazie", insa a "scapat" si un detaliu interesant…

- Presedintele Klaus Iohannis isi lanseaza, miercuri, la Bookfest, ultima carte - "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", potrivit agerpres.ro.Potrivit agendei sefului statului, evenimentul de lansare a acestei carti va avea loc la ora 18,00. Citește și: Traian Basescu da alarma: O…

- Horia Nasra, presedintele PSD Cluj, a reactionat la arestarea șefului sau de partid, spunand ca ar fi fost mai bine daca Liviu Dragnea si-ar fi dat demisia in seara alegerilor europarlamentare.