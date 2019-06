​VIDEO Povestea super-locomotivei cu abur care a atins 203 km/h acum peste opt decenii O super-locomotiva albastra este una dintre minunile tehnicii din prima parte a secolului XX fiindca pe 3 iulie 1938 atingea 203 km/h. Cea mai rapida locomotva cu abur a venit într-o perioada în care trenurile aveau concurența și trebuau sa fie tot mai rapide. Locomotiva Mallard arata spectaculos și recordul de viteza a fost o încercare plina de pericole și cintroverse.



Anglia, trenurile și viteza mereu în creștere

Britanicii au avut multe premiere feroviare, iar locomotivele cu abur au avansat enorm în 130 de ani. Pe la 1808, locomotive precum Catch Me… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

