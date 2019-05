Stiri pe aceeasi tema

- ACTUALIZARE MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 06 mai, ora 14 – 6 mai ora 23 Fenomene vizate: perioade scurte de instabilitate atmosferica accentuata; Zone afectate: conform textului și harții; In intervalul menționat, in Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local…

- Luna aprilie incepe cu vant in mare parte a tarii. Acesta va avea rafale de 45..55 km/h indeosebi pe creste si in zonele estice si sud-estice. In plus, cerul se va innora trecator si va ploua slab, izolat, in jumatatea de est a tarii. Dupa lasarea serii, ploile vor cuprinde regiunile vestice, sudice…

- În prima saptamâna a lunii aprilie vor fi înregistrate temperaturi care vor depași pe alocuri 20 de grade Celsius, însa vor fi și zile în care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunța o vreme schimbatoare, cu precipitații restrânse și intensificari ale vântului.…

- Vine urgia in Romania! Ninsorile lovesc Romania incepand cu ora 21:00! Vezi zonele afectate Meteorologii au emis, luni, o informare meteo de ploi, vant, lapovița și ninsori in aproape toata țara, in vigoare de luni seara pana marți la ora 12.00. Antalya cu avionul din Baia Mare. Vezi aici oferta Pe…

- In urma cu 42 de ani, in seara zilei de 4 martie 1977, in Romania s-a produs cel mai grav cutremur din perioada postbelica. Evenimentul, avand epicentrul in regiunea seismogena Vrancea, a provocat distrugeri mari in sudul si estul tarii, cu deosebire in Bucuresti, precum si un numar mare de victime.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de vant puternic, in mai multe zone din țara, cu viscol la munte, in perioada 22 februarie, ora 16.00 – 23 februarie, ora 16.00. Astfel, potrivit meteorologilor, in acest interval, se vor semnala intensificari susținute ale vantului…

- Meteorologii anunta vreme deosebit de rece in toata tara si precipitatii. Vineri, de la ora 16.00, in Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei va fi cod galben de vant. La munte rafalele vor depasi 100 de kilometri la ora.

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben valabila de vineri dupa-amiaza pana sambata dupa-amiaza, in Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea si in sudul si centrul Moldovei, unde vor fi intensificari ale vantului si viscol, in zonele montane. In toata tara, vremea se va raci accentuat si vor fi...