- HISTORY® marcheaza aniversarea istorica de 50 de ani de la primul pas al omului pe Luna, prin lansarea in premiera și exclusivitate, a documentarului „Aselenizarea: Inregistrarile pierdute.” Transmis pe 17 iulie, de la ora 21:00, documentarul prezinta calatoria omului pe Luna intr-o maniera inedita,…

- Șoferul unui camion, care este angajat la o firma de transport din Timișoara, a fost la un pas de a provoca o tragedie, dupa ce s-a șicanat in trafic cu un alt șofer. Motivul: i-a fost atrasa atenția pentru ca a aruncat gunoiul pe geam. Incidentul a avut loc pe 6 iulie, in jurul orei 10, pe un drum…

- Fundatia ABC a igienizat curtea Sinagogii Mari din Constanta. S au extras si colectat alte 90 de tone de gunoi, comasat de a lungul anilor pe toata lungimea constructiei, intre peretele exterior si cladirile invecinate. Cei 1000 de saci cu deseuri au fost preluate si transportate la groapa de gunoi…

- Seful DNA, Andrei Bodean, a declarat dupa ce a fost audiat doua ore de procurorii Sectiei pentru anchetarea magistratilor, ca acuzatiile care i se aduc sunt abuz in serviciu si represiune nedreapta, insa nu a fost plasat sub control judiciar, conform Mediafax, scrie stiripesurse.ro."Acuzatiile sunt…

- Ministerul Culturii se declara deschis la ideea de a include Sinagoga din Constanta pe lista monumentelor istorice. Edificiul a fost lasat in ruina, ramanand fara acoperis si cu interiorul napadit de vegetatie.

- Vederea sinagogii din Constanta, aflate in ruina, i-a provocat un soc teribil unui roman plecat in Israel. Yosef Zinn, un fotograf in varsta de 77 ani nascut la Gura Humorului, isi viziteaza tara natala in fiecare an.

