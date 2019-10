Stiri pe aceeasi tema

Conform site-ului „Reali-tatea.net", Eugen Tomac, presedintele PMP, considera ca Romania „este singura tara in care se mai traieste inca asa cum au decis Stalin si Hitler", in contextul in care Parlamentul European a adoptat o Rezolutie prin care condamna Pactul Ribben-trop-Molotov. „leri, Parlamentul…

- Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care condamna in cei mai duri termeni actele de agresiune, crimele impotriva umanitații și violarea drepturilor omului comise de regimurile totalitare nazist și comunist, subliniind faptul ca cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost rezultatul imediat…

Eugen Tomac, președintele PMP, considera ca România &"este singura țara care înca traiește așa cum au decis Stalin și Hitler&", în contextul în care Parlamentul European a adoptat o Rezoluție prin care

- Alexandra are 23 de ani, este studenta la Facultatea de Arhitectura și extrem de frumoasa. Nicolae și Elena Ceaușescu au avut trei copii, Zoia, Nicu și Valentin. Valentin este singurul care traiește și are doi copii, printre care și Alexandra, o tanara de 23 de ani. Alexandra este al doilea copil al…

„Pactul Ribbentrop-Molotov este unul dintre cele mai ticaloase pacte politice din ultimele secole, care au avut efecte pe teritoriul Europei. Foarte multi spun ca a trecut, ca a fost acum 80 de ani. Va pot spune ca astazi Romania traieste inca dupa vointa lui Hitler si Stalin. Poporul roman a fost impartit…

- Gandul meu, afirmand-o, nu e insa la bestsellers (eventual chiar capodopere) gen Quo vadis, sau Razboi si pace, nici la spectaculoase supraproductii avand in prim-plan versiuni fictionalizate ale unor figuri istorice, fie ele glorioase, fie monstri sau scelerati, dar neaparat, intr-un fel sau altul,…

Presedintele Klaus Iohannis va fi primit in aceasta seara (ora 21.00) de presedintele SUA Donald Trump. Este a doua intalnire la Casa Alba intre cei doi sefi de stat in decurs de numai doi ani. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile in Marea Neagra si prezenta militarilor…

- Președintele Klaus Iohannis va discuta cu președintele SUA, Donald Trump, despre securitatea in zona Marii Negre și totodata despre disponibilitatea Romaniei de a gazdui mai mulți militari americani in Romania. In același timp, Romania este disponibila sa mai trimita efective militare in Afghanistan.Securitatea…