​VIDEO Povestea Aerotrenului, invenția unui inginer care a fost la un pas să învingă TGV-ul în lupta transportului de mare viteză ​Un fel de Hyperloop al anilor 60. Așa ar putea fi privita invenția inginerului Jean Bertin care și-a pariat toate resursele pe un fel de avion fara aripi care putea atinge peste 400 km/h pe perne de aer. Aerotrenul a fost la un pas sa învinga proiectul TGV-ului și ar fi putut deveni principalul mijloc de transport de mare viteza în Franța. Aerotrenul a atins 430 km/h în anii 70 și se parea aa Franța va fi plina de viaducturi speciale care sa constituie pista de rulare pentru &"trenul aerian&". Însa în doi ani au venit rapid câteva lovituri, mai ales de natura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a critica luni razboiul comercial condus de Donald Trump care nu doar "ucide siderurgia europeana" dar ajuta și populiștii susținuți de "foarte bunul sau prieten, dl Steve Bannon", scrie AFP. Declarațiile vin cu trei zile înainte de întâlnirea…

- ​Mihaela Buzarnescu (30 WTA, 31 de ani) se pregateste de turneul de Grand Slam de la Roland Garros, iar sportiva din România a anuntat ca îsi propune rezultate bune la competitia din Franta, unde se afla pe tabloul principal, transmite Mediafax.Într-o postare pe Twitter, "Miki"…

- Muzeul de Arta Ploiesti isi are originea in Pinacoteca Municipiului Ploiesti, infiintata in noiembrie 1931 in urma eforturilor consecvente ale unui grup de vaza de intelectuali ploiesteni, intre care avocatul, omul politic si colectionarul de arta Ion Ionescu-Quintus, arhitectul Toma T. Socolescu, istoricul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, "a reiterat" miercuri "sustinerea" Frantei pentru Fayez al-Sarraj, seful Guvernului libian de uniune nationala, anunta Palatul Elysee, citat de cotidianul Le Figaro, potrivit mediafax.Citește și: Anunț facut de Viorica Dancila! ‘Vom aproba astazi noi…

- Fortele de ordine franceze au recurs de la primele ore ale diminetii de miercuri la arestari in Paris pentru a evita altercatiile, dupa ce au detectat mesaje ale grupurilor radicale care lasau sa se inteleaga ca intentioneaza sa actioneze de 1 mai, informeaza EFE. Un purtator de cuvant…

- Oricat ar progresa din punct de vedere tehnologic, omul ramane legat indisolubil de ancestrala bata. E tovarasul de drum lung si judecatorul care imparte dreptate in stanga si-n dreapta, mesagerul pacii in toate cele patru zari. Bunaoara, a propovaduit intelegerea intre semeni la Paris. Nu mai departe…

- ”În ciuda aparenței de prosperitate, în Franța exista aproape 9 milioane de persoane sarace. Toate instituțiile publice și marile corporații din Franța sunt conduse de oameni care provin din aceleași medii sociale. Francezii sunt însa din ce în ce mai dezamagiți de aceste…

- Atacuri violente au loc in aceste zile la Paris, in Franta, asupra taberelor de romi de origine romana, dupa ce o stire falsa, despre un roman intr-o ... The post Romani atacati cu salbaticie in Paris. Francezii sunt speriati ca vor sa le fure copiii pentru organe (Video) appeared first on Renasterea…