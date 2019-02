VIDEO Potop ntr-un oraș din Australia: Ploaia a adus deja 1.100 de litri pe metrul pătrat și nu dă semne că se oprește O suta de case ar putea fi inundate intenționat în orașul australian Townsville dupa ce primarul a aprobat riscantul plan de deschidere a barajului pentru a salva regiunea de inundații și mai mari, totul în condițiile în care în zona a ploaia a adus peste 1.100 de litri pe metrul patrat, scrie Guardian.



Primarul Jenny Hill a admis ca nu exista nicio garanție ca planul va funcționa. Cantitatea de ploaie din Townsville din ultimele zile este echivalenta cu cea pentru un an întreg, dar precipitațiile extrem de abundente vor continua și în zilele urmatoare.



Pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

