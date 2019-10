Stiri pe aceeasi tema

- Cuantumul amenzilor aplicate de inspectorii sanitari in unitatile sanitare pentru nerespectarea standardelor si criteriilor care au caracter obligatoriu in domeniul sanatatii va fi dublat printr-o hotarare care va fi aprobata in sedinta de marti a Guvernului, a anuntat premierul Viorica Dancila. ‘Ultimele…

- Tragedie și teroare la Nadab: zeci de persoane sunt in lacrimi ca și-au pierdut porcii din gospodarii. Pentru ca oamenii nu au vrut sa ii dea autoritaților ca sa-i omoare, acestea au adus armata și jandarmii ca sa le ia porcii. Direcția Sanitar-Veterinara s-a jucat de-a masurile de combatere a pestei…

- Val de reacții dupa ce Primaria Capitalei a anunțat ca vrea sa impuna viniete pentru accesul in București al mașinilor din alte județe. Este nelegal, avertizeaza președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii.

- Virusul pestei porcine depistat la un porc mistreț de pe un fond de vanatoare din Argeș. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala din Bucuresti a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane (PPA) la un exemplar de porc mistret descoperit intr-o padure, pe raza Fondului de vanatoare nr.18…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a afirmat ca turiștii romani sunt responsabili pentru raspandirea pestei porcine africane din cauza gunoaielor aruncate de aceștia la marginea drumului. In replica, Ministerul roman de Externe iși exprima dezamagirea fața de aprecierile legate de turiștii romani care…

- Manastirile din judetul Gorj nu pot fi verificare de inspectorii Directiei de Sanatate Publica. Exceptie s-a facut la Manastirea Lainici dupa izbucnirea focarului de toxiinfectie alimentara in urma caruia aproximativ 20 de muncitori din zona Moldovei...

- Un nou caz de pesta porcina africana in Arges, descoperita la un mistret de pe fondul de vanatoare Gradiștea. Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala din Bucuresti a confirmat prezenta virusului pestei porcine africane (PPA) la un cadavru de porc mistret descoperit intr-o padure din Mihaesti, pe…

- Direcția Sanitar-Veterinara reamintește proprietarilor de caini ca au obligația legala de a steriliza patrupedele, daca acestea sunt de rasa comuna. Cainii trebuie inregistrați și ei vor aparea astfel in Registrul de evidența a cainilor cu stapan,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.