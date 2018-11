Stiri pe aceeasi tema

- Rovana Plumb a anunțat, vineri, ca in doua saptamani se va deschide o noua linie de finanțare pentru IMM-uri. Targetul este dezvoltarea acestor intreprinderi și crearea de noi locuri de munca. "Va anunț ca in perioada limediat urmatoare, in aproape doua saptamani, vom deschide o noua linie…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat marti ca Romania va trimite Comisiei Europene, anul viitor, studiile de fezabilitate pentru cele ttrei spitale regionale care se vor construi in Iasi, Craiova si Cluj, abia dupa ce vor fi aprobate putandu-se demara licitatie pentru executie.

- Romania ar fi beneficiat de sume mult mai mari din partea UE daca Guvernul Dacian Cioloș nu ar fi blocat fondurile, dar miniștrii de atunci s-au mulțumit sa vada cum este in administrație și sa adune informații pentru a le folosi in afaceri, a declarat, la Antena 3, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.Teodorovici…

- Ministerul Educatiei Nationale a semnat, in aceasta saptamana, doua contracte de finantare din fonduri europene, in valoare totala de 114 milioane de euro, pentru programele “Bani de liceu” si “Bursa profesionala”, informeaza AGERPRES . “O prioritate a Guvernului Romaniei este de a investi, prin Fondul…

- 27 de afaceri initiate de moldovenii care au revenit in tara dupa ce au muncit peste hotare vor primi finantare in cadrul programului PARE 1+1.Beneficiarii au semnat deja actele cu Organizația pentru Dezvoltarea Intreprinderilor Mici și Mijlocii.

- Ministrul Fondurilor Europene și directorul STS, Rovana Plumb și Ionel Sorinel Vasilca, au semnat marți un contract de investiție de 47,6 milioane de euro pentru modernizarea sistemului apelurilor de urgența 112, respectiv un raspuns mai prompt al agențiilor de urgența.„Am semnat un proiect…

