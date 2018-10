Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta este prezent, la Brașov, pentru a lansa noua structura social-democrata. El a anuntat principalele obiective ale partidului ce se declara „anti-Dragnea, dar nu si anti-PSD, prioritare fiind oferirea unui guvern competent, obtinerea unui scor de 10% la alegerile europarlamentare,…

- Declarație surpriza a vicepremierul Paul Stanescu, unul din social – democrații care au semnat scrisoarea prin care zeci de lideri ai PSD cereau demisia lui Liviu Dragnea.Intrebat acum daca este de acord cu declarațiile premierului Viorica Dancila, care spunea ca nu are de gand sa dea o ordonanța…

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, anunța primul demers pentru schimbarea lui Liviu Dragnea de la șefia Camerei Deputaților. In cadrul unei conferințe de presa acesta a precizat ca PRO Romania va depune un amendament privind schimbarea procedurii prin care poate fi demis liderul Camerei Deputaților."Noi…

- Liviu Dragnea „e un om de culise, de subteran, e cel mai bun acolo: negociaza, cumpara, vinde funcții, oameni. Nu va așteptați sa iasa cu o poza foarte clara. Pana la CEx va incerca sa cumpere cu funcții și bani, de la Guvern sau din Parlament, susținere. Acesta e Dragnea. Le va promite membrilor CEx,…

- In plin scandal intern in PSD, Victor Ponta, se intalneste cu zeci de alesi locali social-democrati. Fondatorul partidului Pro Romania, fost premier al Romaniei in perioada 2012-2015, se afla in aceasta seara la Timisoara.Potrivit unor surse politice, Victor Ponta a ajuns la Timisoara cu avionul,…

- Victor Ponta revine cu precizari referitoare la fotografia in care apare Liviu Dragnea alaturi de George Maior si Laura Codruta Kovesi. Dupa ce in spatiul public s-a lansat ipoteza ca imaginea ar fi trucata, fostul premier a anuntat ca va arata poza in original. "M-am distrat cu postarea lui Mihai…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, solicita luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Liviu Dragnea din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Reacția liderului PMP vine in contextul in care liderul Pro Romania, Victor Ponta, a publicat o fotografie Liviu Dragnea, George Maior și Laura Codruța…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a numit in functii de conducere doar oameni din Teleorman, judetul sau natal, atrage atentia liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, dand-o exemplu pe Viorica Dancila, care este atat premier, cat si presedinte executiv al PSD, si care a numit-o pe Carmen Dan in functia…