- Mai multe gospodarii au fost afectate de apa acumulata de pe versanti intr-o localitate din Olt. Pompierii au evacuat, timp de cateva ore, apa din curti. Mai multe gospodarii au fost inundate, iar intr-una dintre aceste apa a intrat și in casa. Voluntarii serviciului local de urgența, impreuna cu pompierii…

- Un numar de 60 de gospodarii din satul Acris, comuna Vama Buzaului, au fost inundate marti seara, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja. ''Se pare ca apa a patruns si in alte 10 subsoluri. Pentru evacuarea apei…

- Trei gospodarii au fost inundate marti in comuna Barasti, unde pompierii au intervenit cu motopompe pentru evacuarea apei, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca marti seara, timp de trei ore, pompieri de la statia…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis Agerpres.''In urma precipitatiilor abundente…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, remis AGERPRES. ''In urma precipitatiilor abundente…

- In urma precipitatiilor abundente cazute in data de 13 martie a.c. in judetul Dambovita, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Basarab I” Dambovița au actionat pentru evacuarea apei din gospodariile populatiei, astfel: Detasamentul de pompieri Targoviste – a intervenit…

- Pompierii din judetul Neamt au intervenit, marti, pentru degajarea unui copac care a cazut peste o retea electrica, pe fondul fenomenelor meteo defavorabile, a anuntat ofiterul de relatii publice al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Leonte. Potrivit acestuia, evenimentul s-a…

- Mai multe gospodarii din trei localitati argesene au fost inundate, marti, in urma precipitatiilor abundente, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, interventiile au loc in comunele Bradu, Calinesti si Stalpeni.…

- Pompierii din Timisoara au fost chemati sa intervina, luni, pentru indepartarea unor elemente metalice de pe poarta de intrare de pe Calea Aradului, similara celei pe Calea Lugojului, care anul trecut a cazut, in timpul unei furtuni, peste masina unui tanar care a murit pe loc. Potrivit reprezentantilor…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Satu Nou. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca este vorba despre o sura, de aproximativ 50 de metri patrati. Pentru lichidarea incendiului…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Un microbuz a luat foc, in noaptea de miercuri spre joi, intr-o autogara din municipiul Targoviste, incendiul fiind stins de pompieri, fara a se inregistra victime, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ''Pompierii de la Detasamentul Targoviste…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea Detasamentul Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la izolatia termica a unui perete izolat cu polistiren la o cladire industriala…

- Pompierii de la subunitatile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost solicitati, in saptamana 26 februarie-4 martie, sa intervina la 72 de evenimente, au transmis reprezentantii institutiei, intr-un comunicat de presa. Potrivit sursei citate, 61 dintre interventii au vizat…

- Incendiu la groapa de gunoi din Maldaresti, duminica seara. In urma cercetarilor s-a stabili ca depozitul de deseuri s-a autoaprins. Incendiul se manifesta la adancime, fara degajari mari de fum, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu.…

- Pompierii valceni intervin duminica seara la Maldaresti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la depozitul neconform de deseuri din localitate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca dupa cercetarile preliminare…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „General Magheru” al Judetului Valcea au fost solicitati, duminica, la orele pranzului, pentru stingerea unui incendiu produs la depozitul neconform in localitatea Maldarasti. Cauza probabila, stabilita in urma cercetarilor preliminare,…

- Echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea au plecat joi dimineata catre patru localitati rurale izolate de nametii de zapada pentru a prelua cazuri medicale de urgenta care necesita transportul la spital, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Anca Chirita.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Maramureș au intervenit pentru lichidarea a 5 incendii in ultimele 24 de ore. Militarii baimareni au fost solicitați sa lichideze un incendiu in Baia Sprie, unde un autoturism a fost cuprins de flacari. In urma incendiului au ars elementele…

- Un copil de aproximativ trei ani și o femeie au fost gasiți morți, luni dupa-amiaza, cu gatul taiat intr-o casa cuprinsa de incendiu in orașul bacauan Targu Ocna. Trupurile celor doua victime au fost scoase din locuința de catre vecini inainte ca pompierii, solicitați la numarul de urgența 112, sa ajunga…

- Pompierii maramureșeni au intervenit in intervalul 24.02.-25.02.2018 la 6 situații de urgența. Sambata, 24.02., pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au lichidat un incendiu izbucnit la coșul de fum al unui imobil. Din fericire a ars doar funinginea din coșul de evacuare al fumului. Tot…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, militarii au fost sesizati sa intervina la un apartament dintr-un bloc de pe strada Soveja, de catre un vecin care l-a auzit pe copil plangand si smucind clanta usii de la intrarea in locuinta.…

- Misiune de salvare a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Bistrița-Nasaud, care au fost solicitați sa intervina pentru scoaterea unui cațel dintre-un canal in zona unei baze de agrement.

- Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița. Acesta a spus ca se afla singur in mașina dar scafandrii fac verificari pentru confirmare. Barbatul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanța București. Un șofer a cazut cu mașina in raul Dambovița, intre Vitan Barzești și Mihai Bravu, pe…

- Stația Cimpeni a Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba intervine la stingerea unui incendiu izbucnit la hornul unei case de locuit din satul Carpiniș, aparținand de comuna Roșia Montana. La fața locului a fost trimisa o autospeciala. Nu s-au raportat victime. Foto: Arhiva

- Pompierii militari intervin, in aceste momente, pentru scoaterea unui cadavru din raul Mureș, pe raza localitații Ocna Mureș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale și o barca pneumatica pentru scoaterea cadavrului. Potrivit Poliției…

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- Pompierii din Bucuresti au reusit, miercuri, dupa o interventie de aproximativ 12 ore, sa salveze o femeie care ameninta ca se arunca de la etajul al saselea al blocului in care locuia. Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca…

- Un apel la 112 a anunțat in jurul orei 09:00 faptul ca un incendiu a izbucnit la la turla Bisericii Reformate din Rascruci. La fața locului au fost imediat trimise mai multe autospeciale din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Avram Iancu Cluj. Pompierii sosiți la fața locului au acționat…

- Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) au ajuns in atenția mai marilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad cu ocazia prezentarii bilanțului instituției pe anul 2017. Și asta deoarece o mare parte a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența de pe raza județului…

- Pompierii militari intervin la stingerea unui incendiu in localitatea Șinca Veche. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca sunt doua victime, o femeie și un copil .de doi ani „A fost solicitata intervenția unui elicopter…

- Sapte gospodarii din localitatea Berbesti au fost inundate, informeaza Romania TV. Raul Firiza, din zona, a depasit cu mult cota de aparare iar puhoaiele au ajuns in curtile si chiar in casele oamenilor. Citeste si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ia masuri speciale dupa codul galben…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii de la Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera din municipiul Vulcan. "Arderea s-a propagat la izolatia exterioara a blocului, generand o cantitate mare de fum. Ajunsi…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, pompierii au fost solicitati sa intervina, marti dupa-amiaza, la biserica "Sf.Nicolae – Dorobantia" din municipiul Craiova unde izbucnise un incendiu. O autospeciala de la Detasamentul 1 Pompieri Craiova s-a deplasat…

- In cadrul ședinței de ieri in care s-a prezentat bilanțul activitații din anul 2017 al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), a luat cuvantul și inspectorul general care a avut numai cuvinte de lauda la adresa personalului de la Botoșani.

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Pompierii gorjeni au lucrat la foc continuu in 2017. Potrivit sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Augustin Malacu, anul trecut au fost inregistrate cele mai multe incendii din ultimii 7 ani. Salvatorii gorjeni a...

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Drobeta” al Judetului Mehedinti au actionat, in data de 16 ianuarie 2018, la 20 de interventii. Astfel, potrivit unui comunicat al ISU Mehedinti, la ora 11:08, doua echipaje din cadrul Stației ...

- Misiune mai puțin obișnuita pentru pompierii brașoveni. Ei au fost solicitați, luni, sa salveze o pisica ramasa „suspendata” intr-un brad. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, interventia de salvare a avut loc pe strada General Traian Mosoiu.…

- Doua persoane au fost transportate la spital, in urma exploziei urmata de un incendiu la o conducta a unei statii de pompare a gazelor din localitatea Hurezani, opt masini ale angajatilor si acoperisul sediului administrativ fiind distruse, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- In intervalul, 30.12.2017-03.01.2018, pompierii maramureșeni au intervenit in 10 situații de urgența. Sambata, 30.12.2017, pompierii baimareni au intervenit pe strada Bernard Shaw pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la coșul de fum al unei case. Din fericire, a ars doar funinginea din coșul de…

- Pompierii au reusit sa elibereze capul sondei in flacari din localitatea satmareana Moftinu Mare, care arde de mai bine de doua saptamani, asteptand o solutie din partea specialistilor pentru captarea gazelor, care continua sa iasa din pamant, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pompierii au intervenit in peste 2.000 de situații de urgența in Ajun și in prima zi de Craciun. IGSU anunța ca numarul intervențiilor in aceasta perioada e cu 5% mai scazut decat anul trecut. In perioada 24-25 decembrie, echipajele…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 de situatii de urgenta, dintre care 141 de incendii si 1.928 de cazuri in care a fost necesara acordarea primului ajutor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), numarul interventiilor la care au participat…

- Pompierii au intervenit, in Ajun si in prima zi a Craciunului, in 2.255 de situatii de urgenta, dintre care 141 de incendii si 1.928 de cazuri in care a fost necesara acordarea primului ajutor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), numarul interventiilor la care au participat…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de vacanta din localitatea Brebu, judetul Prahova, fiind cuprinsa intreaga locuinta, anexele si un autoturism. Doua persoane care se aflau in interior au reusit sa iasa inainte de generalizarea incendiului, iar peste 30 de pompieri s-au luptat cu focul mai bine…