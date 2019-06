Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii Libertatea Ștefan Pana și Vlad Chirea urmaresc din Republica Moldova, țara in care aproape o treime dintre locuitori au și cetațenie romana, deciziile politice ale cele doua tabere - coalitia de “dezoligarhizare” formata din Igor Dodon si Maia Sandu, pe de-o parte, și Vladimir Plahotniuc,…

- Prima sedinta a guvernului condus de Maia Sandu a fost convocata luni la Chisinau, in cladirea parlamentului, iar in timpul acesteia au fost demisi o serie de inalti functionari, printre care seful Inspectoratului General al Politiei (IGP) din Republica Moldova, Alexandru Panzari. Alexandru Panzari…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, anunța ca s-a întâlnit cu ambasadorii acreditați la Chișinau, susținând ca a reiterat ca va colabora activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentara creata de ACUM și PSRM și ca depinde de partenerii externi cât de repede…

- Armata Republicii Moldova a anunțat ca se nu se va implica in jocurile politice. Reprezentanții Forțelor Armate de la Chișinau au precizat ca se vor subordona „exclusiv voinței poporului”. „Conform Art.108 (1) din Constitutia Republicii Moldova, Fortele Armate sunt subordonate exclusiv vointei poporului…

- Deputatii din Blocul ACUM, condus de Maia Sandu si Andrei Nastase, si cei din Partidul Socialistilor, condus de Zinaida Greceanii, se convoaca duminica, 9 iunie, ora 9.00, intr-o noua sedinta a Parlamentului, pentru a continua adoptarea pachetului de legi inceput in sedinta de sambata, desi Curtea Constitutionala…

- Dupa ce in aceasta dimineața au inceput sa vina la Chișinau zeci de autobuze cu oameni din diferite raioane, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Democrat, liderul PDA, Andrei Nastase, a ieșit cu o declarație la tribuna Parlamentului prin care a indemnat oamenii la acțiuni pașnice,…

- Lidera PAS, Maia Sandu, va fi numita sambata, 8 iunie, in functia de prim-ministru al Republicii Moldova cu voturile deputatilor PSRM si ACUM. Presedintele PPDA, Andrei Nastase, ar urma sa detina functia de ministru de Interne in Guvernul Sandu.

- Ministrul de Interne, Carmane Dan, a anunțat, vineri, modificarea ordinului de ministru prin care angajații cu titlul de doctor primesc spor de doctorat, precizand ca nu i se pare normal ca un agent care lucreaza in zona operativa și are titlu de doctor in mecanica sa primeasca acest beneficiu, conform…