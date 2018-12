Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer de 24 de ani, din Cluj-Napoca, a fost lasat in libertate de catre procurorii clujeni, dupa ce s-a urcat beat turta la volanul unui autoturism, a gonit nebunește prin oraș și a provocat un accident rutier. Șoferul a fost plasat sub control judiciar, fara sa fie dus in fața unui judecator, și…

- Operație riscanta, realizata la Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare. Medicii i-au extirpat unei paciente splina care cantarea 6,1 kilograme. Greutatea organului era aproape 30 de ori mai mare decat cea normala. Potrivit medicilor, splina cantarește in general aproape 200…

- Accidentul a avut loc pe raza comunei Hulubesti, iar soferul are 28 de ani, este din Butoiu de Jos. Avand mustrari de constiinta, soferul in varsta de 31 de ani s-a prezentat dupa doua ore de la producerea accidentului la Politia din Gaesti pentru a declara evenimentul rutier.

- O urmarire ca-n filme au avut loc luni seara la ieșirea din Cluj. In jurul orei 18, polițiștii clujeni, care se aflau intr-o acțiune pentru prevenirea accidentelor rutiere, pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca au facut semnal unui conducator auto sa opreasca. Șoferul nu a oprit și și-a continuat deplasarea.…

- Romanul a fost laudat de autoritațile italiene, dupa ce a fost protagonistul unui incident neobișnuit in Roma. Barbatul se afla joi seara in cartierul Tuscolano din Roma cand a observat ca un individ se afla in interiorul mașinii sale. Romanul și-a dat seama ca este vorba de un hoț de mașini. S-a apropiat…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 103 militari care sunt suspectati ca ar avea legaturi cu clericul musulman care locuieste in SUA, Fethullah Gulen, acuzat ca ar fi responsabil de tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Reuters.Politia a arestat constant persoane suspectate…

- Zece imigranti au ars de vii in Grecia, impreuna cu șoferul mașinii, in urma unui grav accident rutier, petrecut in apropierea orasului Kavala in dimineața zilei de sambata, 13 octombrie, in jurul oreo 05:00. Minivanul in care se aflau a intrat in coliziune cu un camion care venea din sens opus și,…

- Polițiștii rutieri a identificat în trafic un autoturism Audi, pe care au încercat sa-l opreasca pentru verificari, efectuând semnal regulamentar de oprire. Soferul acestuia a ignorat semnalele, demarând în tromba si continuându-si drumul pe DN 79, spre Cefa.…