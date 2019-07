Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai importante poduri din Londra peste Tamisa a fost inchis sambata, dupa ce o ambarcatiune cu turisti a intrat intr-un pilon, a anuntat politia, relateaza dpa potrivit Agerpres. Podul Westminster a fost "inchis temporar dupa ce o ambarcatiune a fost implicata intr-o coliziune…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat ca poliția lucreaza non-stop, dupa ce patru persoane au fost ucise intr-un interval de 28 de ore in capitala Marii Britanii, inclusiv o femeie insarcinata care a fost injunghiata, potrivit Reuters, citat de Mediafax. Kelly Mary Fauvrelle, in varsta…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata, 29 iunie, la Londra, intr-o locuinta din cartierul rezidential Croydon. Politia a afirmat ca un barbat in varsta de 37 de ani a fost arestat suspectat de crima si a fost plasat in detentie, potrivit metro.co.uk. Copilul…

- O femeie de 26 de ani insarcinata in luna a opta a fost injunghiata mortal sambata la Londra, a informat politia din capitala Marii Britanii, relateaza dpa. Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze…

- Copilul a fost salvat la locul tragediei si transportat la spital, dar tanara si-a pierdut viata, potrivit unui comunicat al politiei londoneze Metropolitan Police (Met), in care se precizeaza ca situatia nou-nascutului ramane critica. Mama a fost injunghiata intr-o locuinta din cartierul…

- Placuțele reflectorizante de pe o porțiune a Drumului Național 73A, in zona localitații Poiana Marului, din județul Brașov, au fost furate dupa doar cinci zile de la montarea lor. Reprezentanții Direcției de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au anunțat ca vor sesiza Poliția potrivit mediafax.Dispariția…

- "Imaginile cu ambasadorul Ecuadorului invitand politia secreta in ambasada pentru a scoate cu forta afara un editor de materiale jurnalistice - fie ca acest lucru place sau nu - vor ajunge sa intre in cartile de istorie. Criticii lui Assange se pot bucura, insa aceasta este o zi trista pentru libertatea…

- Politia britanica a anuntat joi, in jurul pranzului, ca fondatorul WikiLeaks a fost arestat in sediul ambasadei Ecuadorului la Londra, unde Assange se refugiase din 2012 pentru a nu fi extradat in Suedia, unde era acuzat de viol, intr-un dosar inchis intre timp. 'In conformitate cu angajamentul…