- Ploile torențiale de ieri au facut ravagii in sudul tarii. Potrivit IGSU, cele mai mari pagube au fost inregistrate in satele Roșu, Etulia, Chircani, Cucoara a raionului Cahul, dar și in localitatea Ciobalaccia a raionului Cantemir.

- Ploile torențiale au facut prapad in sudul județului Alba. De la intrarea in satul Sebeșel, spre Rachita pe drumul 704A, catre Transaplina și o buna parte din colonia Petreștiului au fost inundate. In urma ploilor torențiale care au cazut in ultimele ore, s-a format o viitura din cauza scurgerilor…

- Ploile torențiale continua sa ne dea batai de cap, iar hidrologii au emis o avertizare de tip cod galben de inundații și depașiri ale cotelor de aparare, ce este valabila pana duminica dupa-amiaza, in bazine hidrografice din Muntenia, Moldova, Transilvania, Banat, Crisana, Oltenia si Dobrogea.

- UPDATE: Dan Buca, purtatorul de cuvant al CJSU Maramures: “Copac prabusit pe DN 1 C in zona ”Doua Veverite”. Se circula pe un singur sens. S-au deplasat pentru interventie la fata locului angajati de la sectia de drumuri nationale Baia Mare si CLSU Satulung”. O furtuna de proportii a avut loc in cursul…

- O furtuna de proportii a avut loc in cursul dupa-amiezii de marti, 28 mai, in municipiul Baia Mare si imprejurimi. Vijelia puternica a doborat nenumarati copaci la pamant, iar ploaia cazuta a provocat inundatii pe mai multe strazi din oras. Nu au scapat nici unele masini, care au fost distruse, intr-o…

- Ploaia de ieri a facut ravagii in mai multe localitati din tara. Potrivit reprezentantilor IGSU, mai multe gospodarii din raioanele Drochia, Florești, Rișcani, Ocnița și Ungheni au fost inundate.

- Pompierii prahoveni au intervenit, marti, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, precum si pentru indepartarea unor copaci doborati de vant pe carosabil, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), informeaza Agerpres.ro.Citește și: Rasturnare…

- Pompierii au intervenit pentru deblocarea unui drum din judetul Neamt, dupa ce mai multi copaci au fost doborati de vantul puternic. In județul Bistrița, mai multe gospodarii au fost inundate in urma ploilor abundente.