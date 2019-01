Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe Autostrada Bucuresti - Constanta a fost inchisa, joi seara, intre Branesti si Drajna, din cauza ploii inghetate ce produce polei. Utilajee Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) acționeaza in zona.

- Ploaia inghetata a transformat inca de dimineata strazile din oras in adevarate patinoare, spre disperarea pietonilor care abia au circulat pe trotuare. Meteorologii anunta polei si pentru 25 ianuarie.

- Mii de galațeni au ramas fara curent electric, joi, dupa ce rețelele care alimenteaza localitațile au cedat din cauza ploii inghețate. In județ, șase localitați nu au energie eletcrica, dar probleme au fost și in mai multe cartiere din municipiul Galați, potrivit mediafax.Citește și: Articulații…

- ANM a emis un cod galben de vreme severa, valabil in intervalul 24 ianuarie, ora 04.00 - 25 ianuarie, ora 14.00. Sunt așteptate precipitații abundente, lapovița, ninsori și viscol, iar in București un fenomen meteo periculos iși va face aparitia inca din aceasta noapte: ploaia inghețata.

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, institutie medicala care functioneaza in subordinea Consiliului Judetean Cluj, informeaza cetatenii in legatura cu faptul ca in perioada...

- Medicii Unitatii de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau au tratat, la finele saptamanii trecute, 366 pacienti, cu 13 mai putini decat in weekendul precedent. Din totalul celor care au solicitat ingrijiri medicale in intervalul 14-16 decembrie, doar 28 la suta au reprezentat…

- Doar din cursul zilei de marti si din noaptea de marti spre miercuri, opt persoane au fost nevoite sa ramana in spital pentru supraveghere, desi numarul celor care au trecut prin UPU a fost mult mai ridicat. Conform medicilor, Sectia de Ortopedie a spitalului este deja plina de pacienti. „Au fost foarte…

- Un fenomen extrem de periculos a lovit Romania in ultimele zile si va continua si in urmatoarea perioada. Ploaia inghetata a aparut in mai multe zone din tara, iar precipitatiile si temperaturile in scadere care vor veni in orele urmatoare ar putea duce la noi episoade severe, iar fenomenul numit „freezing…