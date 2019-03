Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a mamei marcheaza inceputul primaverii și este sarbatoarea dedicata femeilor de pretutindeni. Este un prilej ideal de a ne arata dragostea și aprecierea pentru femeile importante din viața noastra.

- Luna martie nu inseamna doar prima luna de primavara din calendar, cand toata natura renaște și razele soarelui incep sa ne incalzeasca sufletele, ci si luna femeii. In aceasta luna, atat de frumoasa si totodata atat de capricioasa, obiceiurile și tradițiile aduc un strop bucurie și implinire doamnelor…

- Un florar din Arad care a implinit 91 de ani are, in sere, peste 100.000 de zambile si lalele, pe care le scoate pe piata de Martisor, afacerea fiind inceputa de tatal sau in 1921, iar aradeanul spera ca va ajunge la varsta la care va putea sarbatori 100 de ani de cand primele flori produse de parinti…

- Forfota mare la piața angro de flori din Capitala. Zeci de barbați s-au imbulzit aseara sa cumpere buchete pentru persoanele iubite de ziua dragostei. Comercianții nu au dus lipsa de cumparatori și au venit cu oferte pentru toate gusturile și buzunarele.

- Doua persoane, un barbat și o femeie din București, au avut picioarele amputate dupa ce au alunecat pe gheața și au ajuns sub roțile unor tramvaie. Incidentele, separate, produse la scurta distanța unul de altul s-au produs, joi seara in jurul orei 19.00, in Capitala. Prima victima, un barbat, a alunecat…

- Ce pot face oamenii diagnosticați și apropiații acestora pentru a avea o viața cat mai aproape de cea considerata normala Decembrie este luna in care sarbatorim și Ziua Internaționala a Drepturilor Omului, prilej prin care Asociația Invingatorii Sclerozei Multiple (AISM) atrage atenția asupra celor…

- Familiile tinere sunt cele care pun piata imobiliara din Capitala in miscare. Este parerea expertului economic Veaceslav Ionita, care intr-o postare pe blogul sau, noteaza ca, in acest an, numarul gospodariilor noi formate numai in Capitala a crescut cu aproape 20 de mii, asta