Stiri pe aceeasi tema

- Alelia Murphy, cea mai longeviva persoana din Statele Unite, a implinit 114 ani, potrivit CNN. Pentru a o celebra, oficialii din Harlem, New York, i-au organizat o petrecere vineri la care a primit un cadou unic: de acum inainte, data de 6 iulie va fi cunoscuta in comunitate drept "Ziua aprecierii -…

- Muzeul Guggenheim din New York si alte sapte cladiri proiectate de americanul Frank Lloyd Wright, simboluri ale "arhitecturii sale organice", au fost incluse duminica pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, informeaza AFP. Proiectate si construite in prima jumatate a secolului XX, in Statele…

- Acuzat de o editorialista de moda de un viol care ar fi avut loc la New York in anii 1990, Donald Trump s-a aparat luni intr-un interviu acordat site-ului de politica americana The Hill, afirmand ca persoana care ii aduce aceste acuzatii nu

- Statele Unite au acordat miercuri pentru prima data in istorie titlul de Poet Laureat unei femei amerindiene, ale carei volume de poezie reflecta povestile de viata si problemele cu care se confrunta comunitatile indigene din America de Nord, informeaza Reuters. Poeziile publicate de Joy Harjo, membra…

- O femeie aproape a murit din cauza implanturilor mamare, dupa ce medicii au diagnosticat-o greșit. Dupa o prima sarcina traumatica, Bianca Weintraub in varsta de 33 de ani din New York, nu se mai putea ridica din pat. A dat in continuu vina pe perioada de dupa naștere, asta pana ce analizele de sange…

- Robert F. Smith, un om de afaceri de culoare, a carui avere este estimata la 4,4 miliarde de dolari, a declarat in fata promotiei 2019 ca va achita totalitatea datoriilor studentilor - aproximativ 40 de milioane de dolari - care au absolvit cursurile acestei universitati in acest an. Anuntul, evident,…

- Locul traditional de intalnire al tuturor extravagantelor, editia de anul acesta a Galei Met, evenimentul monden al anului in Statele Unite, s-a intrecut pe sine in ceremonia desfasurata luni, de la cele patru tinute succesive purtate de Lady Gaga, la rochia in forma de candelabru imbracata de Katy…

- Un apartament de lux a fost distrus complet dupa o petrecere grandioasa, la care au luat parte mai mulți tineri. Imobilul fusese inchiriat prin intermediul unei platforme online, fara ca proprietarul sa stie intetiile chiriasilor.