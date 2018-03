VIDEO - PETA: Protest la CRUFTS, concursul canin din Marea Britanie

Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal a pierdut al doilea meci in decurs de 5 zile impotriva lui Manchester City, cu același scor, 0-3. Unul dintre sponsori, SportPesa, i-a ironizat pe "tunari" in timpul partidei de joi seara. SportPesa este o platforma de pariuri care iși desfașoara activitatea in Marea Britanie, Africa de Sud,…

- Avertizarea cod rosu de vreme severa ramane in vigoare vineri in cea mai mare parte a Irlandei, in timp ce ninsorile, viscolul si poleiului au perturbat traficul in Marea Britanie, relateaza DPA. ''Chiar daca avertizarea 'stati inauntru' a fost suspedata, (vremea de) afara…

- Acest artist a reușit sa creeze digital o femeie de culoare și toata lumea a crezut ca e reala. Un artist din Marea Britanie a reușit sa creeze cu ajutorul unui software de modelare 3D, doua modele care au devenit vedete pe internet. Totuși, cand oamenii au aflat ca acestea nu sunt reale, s-au infuriat…

- Concursul consta in prezentarea, de catre elevii implicați, a unor planuri de afaceri pentru firmele de exercițiu inființate in unitațile de invațamant din care aceștia provin. ”Firma de exercitiu reprezinta o metoda interactiva de invatare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial,…

- Agentii Kremlinului incearca sa divizeze Marea Britanie prin intermediul unor conturi fictive pe Twitter atribuite unor „femei atractive“, relateaza presa britanica, care citeaza o ancheta realizata de NATO.

- O organizație din Marea Britanie susține ca Guvernul ar trebui sa acorde cate 10.000 de lire sterline fiecarui cetațean sub 55 de ani, ceea ce ar oferi un trai mai bun celor care caștiga puțin și le-ar da posibilitatea sa se pregateasca profesional pentru slujbe mai bune și mai bine platite. Potrivit…

- Cum vine de se leaga In Romania, 30% din locuintele nu au grup sanitar in interior, la țara proportia fiind dubla (62%). Iar mii de scoli au WC-ul in curte, potrivit ultimului ministru al educatiei. Expertii anti-tutun sunt de-a dreptul scandalizati de aceasta situatie generata de lobby-ul industriei…

- BUCURESTI, 7 feb — Sputnik, Doina Crainic. Potrivit The Guardian, în Camerele din Parlamentul britanic exista membri ai New Welcome Lodge, care recruteaza deputați și personal din Parlament, și ai Gallery Lodge, rezervata corpului jurnalistilor politici. © Sputnik/ Николай КостыркинIncursiune…

- Facebook a realizat un profit net de 15,9 miliarde de dolari in anul 2017 la venituri de 39,9 miliarde de dolari, a anunțat compania . Pe ultimul trimestru al anului trecut, gigantul a anunțat un caștig net de ”doar” 4,2 miliarde de dolari, dupa ce compania a fost obligata sa puna deoparte 2,27 miliarde…

- Femeie tarata sub tren in stația de metrou Notting Hill Gate. O femeie a fost tarata sub tren in stația de metrou Notting Hill Gate, din Londra, Marea Britanie, atunci cand haina și geanta ei ei au ramas blocate in ușa. Martorii au spus ca au auzit-o pe femeie strigand dupa ajutor, in timp ce ea a…

- Cei 27 de membri ai UE 'au dat un nou mandat Comisiei Europene pentru a negocia o perioada de tranzitie cu Regatul Unit al Marii Britanii', a anuntat pe Twitter presedintia bulgara a Consiliului UE. Aceasta tranzitie va dura de la data iesirii Marii Britanii, la sfarsitul lunii martie 2019, 'pana…

- "Supermarketurile au aratat un leadership adevarat, acum trebuie ca Guvernul sa intervina si sa introduca o legislatie care sa interzica in intregime vanzarile de bauturi energizante pentru copii", a declarat celebrul chef britanic intr-un mesaj publicat pe Twitter. Jamie Oliver, care sustine de multa…

- O demonstrație de amploare il va intampina pe președintele american, Donald Trump, la venirea sa in Marea Britanie in a doua jumatate a acestui an, anunța presa britanica. Protestatarii se pregatesc pentru „cel mai mare protest din istoria noastra”. Un grup creat pe Facebook a strans deja 80.000 de…

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- Grumpy Cat a caștigat 710.000 de dolari in instanta. Una dintre cele mai faimoase pisici din lume, in special datorita aspectului sau mereu morocanos, Tardar Sauce, alias Grumpy Cat, a devenit si mai „incruntata” dupa ce o companie specializata in comertul cu cafea i-a folosit in mod abuziv chipul pe…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, va prezenta vineri abordarea Marii Britanii în ce priveste perioada de tranzitie dupa iesirea sa din blocul comunitar, a anuntat joi redactorul sef al BBC pe probleme politice, Laura Kuenssberg, transmite Reuters. David Davis va spune ca Marea Britanie…

- Italia intra in lupta contra micro-particulelor din plastic, care se gasesc in unele cosmetice. Autoritatile au dat o lege care interzice comercializarea acestor produse din ianuarie 2020. Statele Unite si Marea Britanie au luat la rindul lor masuri similare, convinse de dovezile care arata ca bucatile…

- Muzeul Etnografic din Cluj, prima instituție din Romania membra a Organizatiei Europene de Istorie Rurala Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a declarat vineri ca ar trebui construit un pod care sa lege Marea Britanie de Uniunea Europeana, dupa ce Regatul Unit va parasi în mod formal Blocul comunitar, a relatat cotidianul Daily Telegraph, citat de site-ul agentiei Reuters.…

- Premierul olandez Mark Rutte a cerut ca, odata cu pierderea fondurilor oferite de Marea Britanie in urma Brexitului, Uniunea Europeana sa-si diminueze bugetul si nu sa compenseze contributia britanica prin sporirea contributiilor celorlalte state membre, informeaza agentia EFE. 'Iesirea Marii Britanii…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata dupa ce furtuna Friederike a lovit joi Europa, perturband traficul in Belgia, Italia, Olanda, Marea Britanie, Turcia si Germania, informeaza DPA. In Belgia, o femeie a fost ucisa dupa ce un copac a cazut pe masina sa la inceputul zilei de joi, atunci cand aceasta…

- 'Iesirea Marii Britanii (din UE) inseamna ca bugetul trebuie redus', a scris Rutte pe Twitter dupa o intalnire cu comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger. Acesta din urma a propus ca in viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 statele membre sa-si suplimenteze…

- LIVE. Cum ne gestionam banii in 2018 și unde ii investim Invitat in studioul emisiunii “1 la 1”, de la Realitatea FM Cluj, incepand cu ora 13:00, Eusebiu Burcaș, consultant financiar, antreprenor și business angel, creatorul primului program de educație financiara din Romania. De acelasi autor…

- Administratia Donald Trump a retinut 65 de milioane de dolari din contributia SUA catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, cerand institutiei sa intreprinda o "reexaminare fundamentala", a anuntat Departamentul de Stat de la Washington. Autoritatile americane au notificat printr-o…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri ca presedintele american Donald Trump "a primit mesajul dintre partea londonezilor", dupa ce si-a anulat vizita in capitala britanica, relateaza site-ul publicatiei The Independent. Sadiq Khan, un adversar declarat al lui Donald Trump, a…

- Donald Trump a scris pe Twitter ca noua locatie a Ambasadei SUA este "rea" si nu va taia panglica de inaugurare. Presedintele SUA a acuzat Administratia Obama ca "a vandut cea mai buna locatie din Londra, pentru un pumn de alune". Constructia noului sediu al ambasadei SUA a costat nu mai putin de…

- Donald Trump și-a anulat vizita pe care o avea programata in Marea Britanie, in luna februarie, cand trebuia sa inaugureze noul sediul al ambasadei americane din Londra. Vizita lui in capitala Marii Britanii a fost adesea subiect de discuție, primarul Londrei afirmand chiar ca acesta nu este binevenit.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata si…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, nu a inteles motivele care au impins Marea Britanie sa vrea sa paraseasca Uniunea Europeana, a indicat luni eurodeputatul Nigel Farage, fost lider al partidului UKIP si al campaniei pentru Brexit, dupa o discutie care a avut loc la Bruxelles intre…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Postarea de pe Twitter a lui Donald Trump, prin care spunea ca are „un buton mai mare și mai puternic decat cel al lui Kim John-Un", i-a inspirat pe cei de la KFC. KFC Marea Britanie s-a folosit de „cearta pe butoane" ale celor doi lideri pentru a-i ironiza pe cei de la Mc Donald's, pe Twitter:…

- 'Iranienii actioneaza in sfarsit impotriva regimului iranian brutal si corupt', a scris Trump intr-un mesaj difuzat pe Twitter.'Poporul are putina hrana, inflatie mare si drepturile omului nu sunt respectate', a adaugat liderul de la Casa Alba care si-a intensificat atacurile impotriva…

- Gruparea terorista Stat Islamic (Daesh) a pierdut, in 2017, aproape tot teritoriul pe care il controla in Irak și Siria. Sau, in cuvintele premierului britanic, Theresa May, ISIS a fost strivit. Insa alungarea parțiala din cele doua state nu echivaleaza cu anihilarea gruparii jihadiste. Ea traiește…

- Marea Britanie a declarat marti ca Phenianul se afla in spatele atacului cibernetic 'WannaCry' care a afectat circa 300.000 de calculatoare din 150 de tari la inceputul acestui an, alaturandu-se Statelor Unite care au acuzat oficial luni Coreea de Nord pentru acest incident, relateaza Reuters.…

- O rezolutie a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite care cerea anularea recunoasterii de catre presedintele Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului a fost respinsa de Statele Unite prin folosirea votului de veto. Ceilalti membri ai ONU votasera in favoarea rezolutiei.…

- Anumite conturi de Twitter suspecte din Rusia au fost utilizate pentru a "extinde impactul și raul" a patru atacuri teroriste in 2017 din Marea Britanie, se arata intr-un studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Cardiff.

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Zeci de conturi 'legate de Rusia' pe retelele de socializare online au desfasurat o campanie pentru 'amplificarea' impactului atentatelor comise in 2017 in Marea Britanie, releva un raport publicat luni de Institutul din Cardiff privind criminalitatea si securitatea, transmite AFP. ''In urma atentatelor…

- Cei mai cunoscuti lideri de opinie din mediul online, inclusiv cei care au contracte cu celebrele branduri din industria produselor de lux, au fost informati de autoritatile de reglementare din Statele Unite ale Americii ca risca sa incalce prevederile legilor privind publicitatea. Oficiali…

- Compania Facebook a raspuns vineri, într-un post de pe blogul corporatiei, criticilor venite din partea cercetatorilor si reprezentantilor industriei de tehnologie care sustin ca cea mai mare retea de socializare din lume a transformat felul în care oamenii se comporta si îsi exprima…

- Facebook a argumentat ca retelele de socializare pot fi benefice pentru buna-starea oamenilor daca acestia folosesc tehnologia intr-o maniera activa, cum ar fi sa trimita mesaje prietenilor, nu intr-o maniera pasiva, cum ar fi derularea fluxului de postari al altor oameni.Este pentru a…

- Marea Britanie a facut ‘suficiente progrese’ in clarificarea a trei aspecte esentiale ale Brexitului, a decis vineri UE 27 (UE fara Marea Britanie – n.r.), liderii europeni dandu-si acordul oficial pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, anunta agentiile internationale. ‘Liderii…

- Liderii UE și-au dat acordul pentru inceperea urmatoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie, a anunțat președintele Consiliului European, Donald Tusk. Acest anunț inseamna ca Londra și Bruxelles pot incepe sa negocieze despre viitoare relație dintre Regat și UE, inclusiv despre relațiile comerciale…

- Presedintele american Donald Trump ar putea efectua o vizita oficiala in Marea Britanie la inceputul anului 2018, in pofida disensiunilor recente cu premierul britanic Theresa May pe Twitter, a informat Woody Johnson, ambasadorul SUA la Londra, relateaza site-ul postului BBC.