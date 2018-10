(video) Peste 800 de tineri au participat la ICT Career Orientation 2018

Stiri pe aceeasi tema

- ”Unul dintre domeniile cu un potențial enorm pentru Republica Moldova este sectorul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (TIC). Vom avea in decembrie o prezentare de țara cu marile companii IT localizate in Romania, gata sa iși extinda activitatea și in Republica Moldova.

- Promoveaza modul sanatos de viața. 440 de angajați din toate instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, au participat la Maratonul MAI 2018, desfasurat la Orheiul Vechi.Participantii au parcurs distanțe de 14, 22 și 42 de km.

- Dan Nica? Deci e-n Parlamentul European? Dumnezeule, ce activ trebuie sa fi fost el prin PE, de nu s-a auzit nica-nica de el! Pana miercuri, 3 octombrie 2018. Cand fostul ministru (al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, in perioada 2000 – iulie 2004, deci in Guvernul Nastase) si fostul urmarit…

- Cei doi resiteni prezinta in fata colegilor si doua teme interesante. Astfel, Dan Gheju vor vorbi despre „Practica TMK Reșița privind creșterea puritații microscopice a oțelurilor“, iar Adrian Bosioc prezinta „Evoluția calitații blumului oțelului resulfurat de la TMK Resita“. La Forumul International…

- De asemenea, evenimentul marcheaza Saptamana Europeana a Mobilitatii si Ziua fara masini, printr-un tur cu bicicleta dedicat Centenarului, vietii sanatoase si spiritului civic. Participantii au "luat la pedala" urmatorul traseu: Anastasie Panu – bulevardul Independentei – Fundatie – bulevardul Carol…

- Universitatea din Pitești gazduiește, in perioada 13-14 septembrie, cea de-a treia intalnire din cadrul proiectul Erasmus MOOC DYS. Participanții reprezinta Logopsycom Belgia (coordonatorul proiectului), Universitatea din Pitești, Formation 3.0. Franța, KEDDY Grecia, CIVIFORM Italia ...

- Mii de oameni au participat, duminica, la evenimentele organizate in Parcul Herastrau din Bucuresti pentru aniversarea a 50 de ani de la fabricarea primului autoturism Dacia. Pasionatii de masini au putut admira, in Piata Charles de Gaulle, o expozitie de automobile de colectie produse in ultimele cinci…

- In perioada 20 august – 2 septembrie 2018 a avut loc ediția a treia a Școlii de vara Electronics Summer University, organizata de Facultatea de Electronica, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale de la Universitatea Politehnica Timișoara, impreuna cu Liga Studenților din Facultatea…