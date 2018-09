Dancila, anunt despre noua lege a pensiilor

In prima parte a sedintei de joi a Executivului, Viorica Dancila a facut referire la proiectul de lege ce vizeaza pensiile. Concret a anuntat ca noua lege a pensiilor va fi prezentata in cursul acestei zile sindicatelor si patronatelor, in cadrul Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, intentia fiind… [citeste mai departe]