Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry a consolat un baiat in varsta de șase ani, spunandu-i ca ”viața va fi in regula”, dupa ce a aflat ca mama micuțului a murit pe cand acesta avea varsta de un an. Ducele și Ducesa de Sussex mergeau pe viaductul din Auckland, Noua Zeelanda, in penultima zi a turneului regal din Australia…

- O balena a esuat pe litoralul Marii Nordice, plaja Den Haan din Belgia.Anunțul a fost facut astazi, 25 octombrie, de postul de televiziune RTL. Poliția insista ca oamenii sa nu se apropie de mamiferul mort.

- Procesul de control vamal este oricum destul de complicat, insa recenta lege din Noua Zeelanda duce asta la cu totul un alt nivel. Se menționeaza explicit faptul ca trebuie sa-ți predai parolele pentru accesarea și deblocarea tuturor echipamentelor electronice aflate in posesia ta.

- O familie din Noua Zeelanda a descoperit pe plaja o meduza stranie. Creatura a esuat pe plaja Pakiri aflata la 88 de kilometri de Auckland. „M-am gandit initial sa nu-mi las copiii sa o atinga”, a...

- Un milion de romani sunt invitati sa curete Romania Intreaga planeta se pregatește de curațenie generala, iar voluntarii “Let`s Do It, Romania!” ii cheama in ajutor pe toți cei care iși doresc un mediu inconjurator curat. Pe 15 septembrie, un milion de romani sunt invitati sa curete Romania si sa ia…

- Scafandrii ce vizitau tarmul sudic din Noua Zeelanda au descoperit una dintre cele mai incredibile creaturi ale oceanului: un calamar gigantic mort. „Dupa ce am facut cateva scufundari, ne-am intors la calamar pentru a-l masura. Are 4,2 metri,” a afirmat ...

- Scafandrii ce vizitau tarmul sudic din Noua Zeelanda au descoperit una dintre cele mai incredibile creaturi ale oceanului: un calamar gigantic mort.„Dupa ce am facut cateva scufundari, ne-am intors la calamar pentru a-l masura.