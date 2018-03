Stiri pe aceeasi tema

- Primarul unei comune din Valcea a intrat de doua zile in greva foamei. Edilul a recurs la acest gest, dupa ce consilierii opozitiei au anunțat ca nu vor sa voteze bugetul localitatii. Astfel ca toate proiectele sunt blocate, iar angajatii nu si-au primit salariile. Primarul este decis sa continue protestul,…

- Scandalul izbucnit in Primaria Timișoara pe tema salariilor capata o turnura neașteptata. Edilul-șef s-a razgandit in ceea ce privește „uniformizarea in jos” a salariilor tuturor funcționarilor din primarie, dupa ce i-a amenințat pe subalterni cu taieri salariale daca nu reușește sa „restabileasca”…

- Aproape 2.000 de angajați ai companiei Amazon Spania au inceput o greva de doua zile. Sindicatele denunța condițiile stricte de munca și faptul ca gigantul american vrea sa reduca salariile prin modificarea contractului colectiv.

- Alexie Valeriu Ion, primarul liberal al comunei Meteesti, din judetul Valcea, a intrat miercuri, 21 martie, in greva foamei. Edilul sustine ca, din cauza consilierilor locali PSD care refuza sa aprobe bugetul, nu poate sa-si administreze localitatea.

- "Am intrat astazi (miercuri n.r.), de la ora 9,00, in greva foamei. Protestez impotriva alesilor locali, care au depus, ca si mine, juramantul, dar pana acum nu au votat bugetul localitatii. Nu au motive concrete, doar minciuni pentru spatiul public. Eu am muncit pentru proiecte pentru comuna, de…

- Situația salariilor din Primaria Timișoara e la mana... Liei Olguța Vasilescu! Mai exact, a subordonaților acesteia, care trebuie sa spuna daca este sau nu legala „restabilirea” pe care a vrut-o primarul Nicolae Robu pentru cațiva angajați. Juriștii din PMT au refuzat sa avizeze proiectul printr-o „pledoarie…

- Primarul liberal al comunei Mateesti a ales sa intre in greva foamei, dupa ce grupul consilierilor locali PSD ar fi boicotat sedintele Consiliului Local, facand din comuna valceana singura din tara care nu are buget aprobat pe anul 2018."Ma simt obligat sa va informez ca la aceasta ora comuna…

- Comuna suceveana Ciocanesti, desemnata „Satul cultural al Romaniei 2014", va gazdui, in perioada 24 – 25 martie, cea de-a XV-a editie a Festivalului National al Oualor Incondeiate.Evenimentul este organizat de Primaria si Consiliul Local Ciocanesti, Consiliul Judetean Suceava, ...

- Lumea lor nu e magenta! Conflictul dintre compania de telefonie Telekom Romania și angajați, reprezentanți prin sindicatul legal constituit se accentueaza. Florin Bica, presedinte al Sindicatului National de Telcomunicatii Mobile (SNTM) si vicepresedinte al Blocului National Sindical, si Petre Lucian…

- Fiind de mai multa vreme sub stresul datoriilor, caminul traverseaza iarna dupa iarna doar cu ajutorul Primariei si al oamenilor cu suflet generos, din strainatate sau din judet, indiferent ca e vorba de oameni simpli, asociatii si grupuri politice. Cu banii e cel mai greu, mai ales ca s-au…

- Reprezentantii Sindicatul Medisan-Sanitas Brasov, care are peste 1.400 de membri, medici, asistenti, biologi, farmacisti si alti specialisti din domeniul sanitar, deruleaza o campanie de strangere de semnaturi pentru a se hotari daca vor participa la o eventuala greva generala. Nemultumirea…

- Cinci localnici din Nadas, satul pierdut de locuitori in instanta, au intrat in greva foamei in fata Tribunalului Olt, nemultumiti ca instanta a decis rejudecarea dosarului. Cinci localnici din Nadas, judetul Arad, unde familia Colteu a fost improprietarita, in anul 2006, cu aproape toate terenurile…

- Cativa localnici din Nadas, judetul Arad, au batut 500 de kilometri pentru a protesta in fata Tribunalului Olt impotriva unei sentinte pe care o considera nedreapta. Protestul lor este pe termen nelimitat.

- Primaria municipiului Targoviște și AJOFM au organizat o bursa locurilor de munca dedicata persoanelor beneficiare de ajutor social de pe Post-ul TARGOVIȘTE: Bursa locurilor de munca pentru asistații social. Majoritatea nu doresc serviciu, ci sa vorbeasca cu primarul sa nu le taie beneficiile apare…

- Marirea de salarii pe care au primit-o doar o parte a salariatilor din sistemul de Sanatate nemultumeste profund, astfel ca o parte dintre cei care nu vor beneficia de majorari protesteaza. Primii care isi exprima public nemultumirea sunt anagajtii de la Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Constantin…

- Oamenii care protesteaza, miercuri, in fata sediului CEO din Targu-Jiu fie sunt liberi, fie in concediu. "Suntem zece muncitori de la Cariera Rosiuta. Nemultumirea este neacordarea claselor de salarii. S-a promis ca salariile mici vor creste. Au crescut tot cele mari si cele mici au ramas…

- Zece mineri de la Cariera Roșiuța au intrat miercuri in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Aceștia sunt nemulțumiți de faptul ca nu au primit clase de salarizare, care ar fi fost date "neamurilor, cațelușilor, ce...

- Noua angajați de la Știucani, apaținnand Carierei Roșiuța, au intrat de scurt timp in greva foamei in fața sediului Complexului Energetic Oltenia. Angajații sunt nemulțumiți de clasele de salariazare primite de la companie. Unii dintre greviști nu au primit nicio calsa deși au salarii mai mici decat…

- Primarul Iasiului Mihai Chirica sustine ca nu va renunta la principiile social-democratiei europene moderne si la lupta impotriva coruptiei, precizand ca stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia. Edilul iesean, exclus recent din PSD, se adreseaza luni, intr-o postare…

- Modificarile legislative din ultimul timp au condus la scaderea veniturilor a mii de persoane din sistemul de invatamant superior, existand si posibilitatea reala ca universitatile sa fie nevoite sa renunte in curand la serviciile unor angajati, asa ca se vorbeste tot mai apasat despre declansarea unor…

- Seful administratiei publice locale din Saligny, Ion Beiu, sustine ca Primaria pe care o conduce este pregatita sa infrunte probleme meteorologice. "Avem tot ceea ce ne trebuie sare si nisip; avem propriile noastre utilaje, pe care le folosimldquo;, a declarat, pentru ZIUA de Constanta, primarul comunei…

- La doar 16 ani, drogurile au distrus-o, cu toate ca viitorul ei parea pavat cu aur! Diana Lavic a facut 12 ani de inot de performanta. A castigat peste 70 de medalii de aur la concursuri nationale si internationale.

- Cei patru polițiști locali care ieri anunțau ca vor intra in greva foamei au renunțat la aceasta forma de protest. Aceștia au mers in aceasta dimineața la primarul municipiului, Marcel Romanescu și i-au expus nemulțumirile, solicitandu-i totodata edilului sprijin pentru aplanarea conflictelor de la…

- Patru polițiști locali din Targu Jiu au anunțat ca vor intra maine in greva foamei. Motivul este legat de faptul ca se simt harțuiți de catre conducerea Poliției Locale, care spun, aceștia inventeaza abateri la locul de munca pentru a-i putea concedia. Printre polițiștii locali care vor sa intre maine…

- Salariile din invatamant au crescut, de la 1 ianuarie, cu sume cuprinse intre 20 si 588 de lei – Cele mai mari cresteri, pentru directorii unitatilor scolare in Social / In ciuda speculatiilor aparute in spatiul public, la nivelul judetului, niciun salariu din invatamant nu a scazut in urma…

- Creșterea retribuțiilor personalului bugetar din primarii, in conformitate cu Noua lege a salarizarii, pune in dificultate un numar foarte mare de consilii locale, inclusiv din județul Teleorman, in ceea ce privește stabilirea unor bugete locale echilibrate, cheltuielile de personal fiind mult mai mari…

- Primarul interimar al Chișinaului, Silvia Radu, va fi invitata din aceasta seara a emisiunii Fabrika. Edilul va povesti cum a gasit Primaria cand a venit la carma orasului, cu ce se confrunta, ce a reușit sa schimbe deja, dar si ce planuri grandioase are.

- Un nou asezamant social pentru persoanele varstnice, cu o capacitate de 30 locuri, a fost deschis in localitatea Unirea. Ofera servicii permanente de cazare, asistența medicala non stop, consiliere duhovniceasca și activitați recreative. Așezamantul social „Acoperamantul Maicii Domnului” este administrat…

- Ion Popescu, presedintele Sindicatului Renasterea Jilt Sud, vrea sa intre in greva foamei. Liderul sindical este nemultumit de modul in care au fost impartite clasele salariale la nivelul Carierei Jilt Sud, motiv pentru care nici nu...

- Fostul primar al comunei Sadova este acuzat de procurori de abuz in serviciu, iar dosarul a fost inregistrat pe rol la Judecatoria Craiova. Procurorii au stabilit ca Vasile Jianu s-a folosit de asistatii sociali din localitate pentru efectuarea unor lucrari de intretinere sau modernizare.

- Prin intermediul unor fluturasi impartiti in autobuze si tramvaie, soferii Companiei de Transport Public Iasi anunta zilele acestea ca vor intra intr-o greva de avertisment timp de doua zile. Nefiind asumate, fluturasii au fost impartiti in randul calatorilor pentru a ajunge la cat mai multe persoane.…

- Șantierul deschis in 1 septembrie, pentru modernizarea Pieței Badea Carțan, va fi inchis in curand. Fara sa aiba loc vreo modernizare. Aceasta, dupa ce, in noiembrie anul trecut, doua grinzi s-au prabușit pe șantier. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, dar incidentul i-a facut pe cei responsabili…

- Localnicii din cele șase sate care formeaza comuna Varadia de Mureș sunt revoltați ca administrația locala ii obliga sa plateasca o taxa pentru un serviciu inexistent, fapt recunoscut inclusiv de catre primar. Cei care s-au prezentat in ultima vreme la casieria Primariei pentru plata taxelor și impozitelor…

- Primaria orasului Baia de Aries nu are bani de salarii in 2018, din cauza majorarilor salariale. Noul fond de salarii inregistreaza un minus de 730.000 de lei, spune un document al instituției, care detaliaza cheltuielile bugetare pentru acest an. De altfel, administrația locala din Baia de Arieș cheltuie…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Guvernul va adopta astazi ordonanta de urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Documentul va fi discutat mai intai in ședința Comitetului Economic și Social.

- Guvernul are, joi, pe ordinea de zi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time care, in urma aplicarii legii salarizarii unice, nu doar ca nu au mariri salariale, dar ajung sa vina cu bani de acasa, dupa cum acuzau sindicatele. Anunțul a fost facut de ministrul…

- Mihai Chirica a fost exclus din PSD Iași. Comisia de Etica a partidului a decis sa-l excluda pe edilul Iașiului din organizația județeana a partidului. Aceeași masura a fost luata și in cazul viceprimarului Gabriel Harabagiu și a deputatului Sorin Iacoban, in prezent președinte executiv al PSD Iași.…

- Federatia Nationala Sindicala PROJUST anunta ca va declansa actiuni de protest, in cazul in care, in zilele urmatoare, nu vor fi identificate solutii pentru problemele privind scaderile salariale ale grefierilor, prin punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr.153/2017, privind salarizarea personalului…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele zile, la frontiera verde, pe comunicații și in PTF, peste 14.400 pachete cu țigari de proveniența ucraineana care urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere. In data de 2 februarie, in jurul orei…

- Va reamintim, sindicaliștii din STPT au mers sa depuna un memoriu, la inceputul acestei saptamani, la primarie. Ei s-au plans ca nu și-au mai primit salariile de doua luni și le-au dat un ultimatum celor responsabili: 24 ianuarie. Cum 24 ianuarie a fost zi de sarbatoare, iar bancile nu au…

- Prefectul Eduard-Andrei Popica, președintele CJ – Dumitru Buzatu, Ionel Turc și primarița Mona Bujor Ionel Turc, președintele Fundației Spurgeon Vaslui, și-a mai implinit un vis, acela de a da viața unui așezamant pentru persoanele de varsta a treia. La Valea Siliștei, comuna Solești, funcționeaza acum…

- Este vorba despre reabilitarea si extinderea retelei de apa la Marga si Vama Marga si de construirea unui dispensar modern, in centru de comuna. Primaria mai are facturi neachitate si la Pompieri, dar si la firma de salubrizare, insa Beg spune ca, de indata ce va primi noul buget, isi va…

- E prima zi de greva foamei la Balți. Consilierii municipal din fracțiunea Partidului „Partidul Nostru" au anunțat ieri greva foamei, acuzand Partidul Democrat de presiuni prin intermediul CNA-ului și Poliției.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sugereaza ca activitatea administrației publice este incetinita de conflictul dintre PSD și Guvern. „Observ ca motoarele administratiei publice centrale si locale au incetinit.. este o reactie organica la criza politica”, scrie Firea pe Facebook. Edilul PSD adauga…

- Primaria Devei va taia salariile cu 20 la suta si va concedia aproximativ 150 de angajati dupa ce noul primar, Florin Oancea, a descoperit ca fondul de salarii de anul trecut a fost de trei ori mai mare decat banii alocati pentru investitii, scrie glasul-hd.ro . Chiar daca, anul trecut, functionarii…

- Conform datelor prezentate de primarul Oancea, in noiembrie 2017, Primaria Deva a platit salarii in valoare totala de 3,4 milioane de lei, aproape dublu fata de aceeasi luna a anului 2016. Fondul de salarii al Primariei Deva ar fi ajuns asftel la 10 milioane de euro, in timp ce veniturile proprii ale…

- • Veștile sunt proaste și pentru cei care raman Masura drastica anunțata la Primaria municipiului Deva, din județul Hunedoara. Edilul-șef Florin Oancea a anunțat joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca 150 din cei peste 800 de angajați vor fi concediați, in cel mai scurt timp. Acesta…

- Presedintele Consiliului Judetean Gorj, Cosmin Popescu, a declarat ca isi doreste un buget pentru judet din care sa fie repartizate fonduri in primul rand pentru a asigura functionarea primariilor. Ulterior, se va decide ce bani vor fi alocati pentru capitolul dezvoltare, respectiv investitii pe fiecare…

- Primaria comunei Dumitrești organizeaza la inceput de 2018 tradiționalul bal popular care are loc an de an in satul Lastuni. Sunt așteptate seara, pe 1 ianuarie, la petrecerea de Sfantul Vasile, peste 300 de persoane. Se va canta, dansa și totul va fi foarte bine organizat incat toți…