Anul 2018 a fost un an greu și bun in același timp, avand in vedere ca, in ciuda provocarilor intre marile puteri, exista inca pace, dar și pentru ca am fost nevoiți sa ne luam ramas bun de la mai multe personalitați. Mai jos puteți citi o lista cu persoanele importante care ne-au parasit in acest an: 15 ianuarie – Dolores O’Riordan. A fost o cantareața și compozitoare de origine irlandeza. Ea a condus trupa rock The Cranberries, timp de 13 ani. A murit la varsta de 46 de ani. 13 februarie – Henrick, Prinț Consort al Danemarcei. Pe numele lui real, Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat,…